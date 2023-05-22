«Краще платити за безпеку зараз, ніж потім розплачуватися за безтурботність»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 326 Партнерський проєкт

Чому безпека наразі є ключовою тенденцією? Як обрати надійну охоронну компанію, для якої головне – безпека громадян та їх майна

У гостях у «Кременчуцького Телеграфа» керівник Кременчуцького відділу Поліції охорони капітан поліції Владислав Аранчій, який розповів про всі особливості й переваги охоронної служби.



За 2022 рік загалом по Україні скоєно майже 13,5 тисяч крадіжок з помешкань громадян. Ця статистика могла б бути удвічі більша, але завдяки встановленим охоронним засобам поліції охорони ми змогли попередити майже 90% майнових злочинів.

Поліція охорони забезпечує повний спектр послуг з безпеки для квартир, приватних будинків, житлових комплексів та котеджних містечок.

Ми маємо унікальні сервіси, що гарантують прибуття екіпажу охорони у найкоротші терміни. Поліція охорони – єдина в Україні структура, працівники якої мають визначені Законом права та повноваження на озброєну охорону та застосування владних функцій щодо правопорушників.

Фахівці поліції охорони встановлюють якісне обладнання та гарантують максимальний захист вашого майна. Нам довіряють захист майна та особисту безпеку понад 400 тисяч фізичних і юридичних осіб. Якість послуг та довіра замовників Поліції охорони є для нас пріоритетом.

Ми оцінимо необхідні безпекові заходи вашого майна, безоплатно й фахово проконсультуємо та обладнаємо ваше житло сучасними системами захисту.

Наші послуги:

розробка проєктів безпеки об’єкта;

монтаж охоронної та пожежної сигналізації;

установка систем відео спостереження та контролю доступу;

підключення до пульта централізованого спостереження та забезпечення спостереження 24/7.

З питань замовлення охорони або отримання консультацій телефонуйте з мобільного на номер 9899 або переходьте на сайт https://securitypolice.com.ua і ми подбаємо про вашу безпеку!

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Наша адреса: м. Кременчук, вул. Редутна 8

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https://securitypolice.com.ua/

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