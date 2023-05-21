З державної субвенції, яку отримала Полтавщина на укриття у школах, Кременчук планує освоїти 35 млн грн

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 218

З 54 млн грн державної субвенції, яку отримала Полтавщина на укриття у школах, Кременчук планує освоїти 35 млн грн. Про це розповів міський голова Віталій Малецький.

- Сумарно десь 45 млн ми розраховуємо отримати з інших джерел на укриття, на підготовку до нового навчального року. Буде прийняте рішення міської ради про збільшення стабілізаційного фонду на 150 млн грн для того, щоб ми, по-перше, мали фінансовий ресурс для фінансування цих робіт, а, по-друге, мали формальні плани, для того, щоб поставити ці роботи на травень, червень, липень. Без виділених з бюджету (навіть формально) коштів виконувати ці роботи, проєктувати і будувати неможливо, – сказав мер.

Він додав, що, можливо, десь це буде на папері, тому що є відставання з фінансуванням:

- У нас немає боргів по заробітній платі зараз, але у нас є заборгованість по теплу (орієнтовно 42 млн грн), є непрофінансовані видатки по інших статтях до 90 млн, з яких частина – це комунальна сфера, капітальні об'єкти по теплоенергетиці. Першочергове питання зараз – забезпечити децентралізацію системи теплопостачання. На неї спрямовується 60% фінансового ресурсу громади.

Також міський голова поінформував, як просувається облаштування укриттів у школах Кременчука:

у ліцеї №30 треба зробити стяжку, вивести комунікації (школи №28 та 30 будуть користуватися одним сховищем, а також у нього ходитимуть два садочки, які поруч);

у ліцеї №6 та гімназії №26 треба зробити гідроізоляцію по периметру, бо є затікання ливневих вод з даху, що руйнувало підвальне приміщення;

у ліцеї №5 зараз йде поглиблення підвалу.

- Підвали у нас були засипані піском, бітумом, щебенем, як на 15 школі. Там три тижні люди видовбували цей бітум з підвалу вручну і витягували його. Йде днопоглиблення для того, щоб була нормативна висота у приміщенні, щоб циркуляція повітря була. Є у нас об'єкти, коли 1,25 м висота від землі до стелі. То нам треба дійти хоча б до 1,8 м. Це все розбирається вручну, десь із застосуванням компресорної техніки, витягується звідти. Далі кладеться суха стяжка, гідроізоляція робиться, для того, щоб ґрунтові води і коріння дерев не шкодили ремонту, – пояснив Віталій Малецький.