На плівку для скла та обладнання мереж у будівлі мерії Кременчука витратять понад 200 тисяч грн

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 264

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 19 травня, депутати затвердили два рішення міськвиконкому про виділення коштів для обладнання будівлі Кременчуцької міської ради на площі Перемоги,2.

Кошти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Для оплати електромонтажних робіт та послуг у сфері локальних мереж в адміністративному приміщенні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради виділили понад 112 тисяч гривень. А на встановлення ударостійкої плівки для механічного захисту скла будівлі Кременчуцької міської ради ще 91 тисячу грн.

Нагадаємо, 17 лютого 2023 року депутати Кременчуцької міської ради затвердили рішення міськвиконкому про виділення 76 642 грн на «послуги монтажу та пусконалагоджувальні роботи WI-FI обладнання».