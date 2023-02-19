За монтаж та налагодження WI-FI обладнання в Кременчуцькій мерії заплатили 76 000 грн

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 254 Коментарів: 1

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії, яка відбулася 17 лютого, затвердили рішення міськвиконкому про виділення 76 642 грн зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Ця сума буде сплачена з міського бюджету «на виконання зобов’язань, які виникли у 2022 році… за послуги монтажу та пусконалагоджувальні роботи WI-FI обладнання». Монтаж WI-FI обладнання був виконаний минулого року, оплата послуг була профінансована з міського бюджету, але платіж не пройшов через Держказначейство. Що стало причиною блокування цього платежу Держказначейством минулого року і чому його мають пропустити цього року, у рішенні міськвиконкому не повідомляється.