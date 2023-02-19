За монтаж та налагодження WI-FI обладнання в Кременчуцькій мерії заплатили 76 000 грн

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Гроші

За монтаж та налагодження WI-FI обладнання в Кременчуцькій мерії заплатили 76 000 грн

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 254 Коментарів: 1

 

Кременчуцька міська рада затвердила відповідне рішення виконавчого комітету

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії, яка відбулася 17 лютого, затвердили рішення міськвиконкому про виділення 76 642 грн зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Ця сума буде сплачена з міського бюджету «на виконання зобов’язань, які виникли у 2022 році… за послуги монтажу та пусконалагоджувальні роботи WI-FI обладнання». Монтаж WI-FI обладнання був виконаний минулого року, оплата послуг була профінансована з міського бюджету, але платіж не пройшов через Держказначейство. Що стало причиною блокування цього платежу Держказначейством минулого року і чому його мають пропустити цього року, у рішенні міськвиконкому не повідомляється.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія Wi-Fi монтаж виконком
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

663
1
Туся:
Сьогодні, 13:02

  придбання меблів для підземного укриття на 156 тис. охорона будівлі виконкому на89 тис.  тепер на вай фай обладнання 77 тис. І це , коли йде війна!  Ви там товариші не оху..... часом?


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 4 від 26 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

Всі pdf

Вверх