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У Кременчуці інтернет-шахраї ошукали пенсіонерку на 65 тисяч гривень: подробиці схеми

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 630

14 000 грн вкрали з пенсійної картки та 51 000 грн – з кредитної

Нещодавно до редакції ТЪ звернулася пенсіонерка, яку ошукали інтернет-шахраї. За словами кременчужанки, 5 лютого, близько 19.00 їй зателефонували з невідомого номеру та представились компанією Kyivstar. Далі запитали чи є у жінки проблеми з мобільним зв'язком і запропонували під'єднати послугу, аби постійно бути на зв'язку – вона погодилась. Далі на телефон жінки прийшов код підтвердження, який вона повідомила нібито представникам компанії, після чого перезавантажила телефон, як їй сказали, й зв'язок зник. Таким чином, шахраї заволоділи номером телефона пенсіонерки, а разом з ним отримали доступ до месенджерів, соціальних мереж та додатку ПриватБанку. Ні про що не здогадуючись жінка пішла відпочивати.

У цей час шахраї поцупили з банківських карток жертви 65 тисяч грн: 14 тис. грн з пенсійної та 51 тис. грн – кредитної. Після того, як красти вже не було що, о 21.20 аферисти почали писати від імені пенсіонерки її сину. Спочатку вони запитали чи є у чоловіка номер материної банківської картки Ощадбанку, але син відповів, що немає. А через деякий час, о 23.40 попросили скинути 1 200 грн, але чоловік не розгубився і відповів, що може, але після того, як мати йому зателефонує. Відповідно, дзвінок не надійшов і син зрозумів, що щось сталося та звернувся до поліції, пояснив ситуацію і попросив поїхати до батьків й перевірити чи все добре.

Коли посеред ночі приїхала поліція та повідомила причину приїзду, жінка зрозуміла, що потрапила у «пастку» до шахраїв. Зазирнула у додаток на телефоні аби переглянути стан своїх банківських карток і впала в жах – шахраї поцупили всі гроші. Про це потерпіла одразу повідомила поліції та написала заяву.

Випадки таких та схожих схем шахрайства як у місті, так і області непоодинокі. Тож поліція Полтавщини нагадує, як не потрапити на «гачок» шахраїв:

  • користуватися інформацією лише з офіційних джерел;
  • ні в якому разі не переходити за сумнівними гіперпосиланнями та не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім особам;
  • зважайте на те, що офіційні сторінки установ у соціальних мережах мають верифікацію, тобто біля назви наявна синя позначка;
  • отримавши фішинг-посилання, ні в якому разі не переходити за ним і не вводити реквізити та запитувану інформацію про банківську картку;
  • перевіряйте сайт на фішинг шляхом уточнення протоколу (надійні сайти захищені протоколом https, а не http; адресний рядок має містити символ замка, після натискання на який з’являється інформація про підтверджений сертифікат безпеки);
  • якщо ж особисту (персональну) інформацію розголошено, необхідно звернутись до банку та заблокувати картку.

Якщо ж ви стали жертвою інтернет-шахрайства, терміново зверніться до найближчого відділу поліції або зателефонуйте на номер 102. Максимально швидко зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень чи посилання на сайт.

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Автор: Дарія Згура
Теги: шахрайство Кременчук Київстар звернення
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