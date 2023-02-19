Дракон, прибулець і чудеса: що новенького юним кременчужанам почитати на вихідних

Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли, як не в дитинстві майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще і яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук». Ось саме такі книги для дітей від Українського інституту книги й отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13
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К. О’Ніл «Свято Чайних Драконів»
Комікси цієї авторки з Нової Зеландії дуже цікаві та здобули багато відзнак. Отож зараз ви маєте змогу доторкнутися до ще однієї чарівної та доброї історії в жанрі фентезі.
Хто ж такі ці звичайні та чайні дракони? За словами авторки, вони походять від спільного предка, але їхні дороги розійшлися сотні тисяч років тому. Едан і його клан належить до найрозвинутішої гілки драконів із магічними здібностями. Їхня історія, мова і культура такі само складні, як у людей, а можливо навіть складніші.
Натомість чайні дракони – це одомашнений підвид, що зараз став рідкісним.
Отож, про їхні та й не тільки пригоди, ви дізнаєтесь з цієї книжки.
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Наталка Кримська «Чарівні пригоди на Сонячному півострові»
А ви вірите в чудеса? Мабуть, що так! А ось два брати не вірили, поки випадково не натрапили у своїй кімнаті на… кого б ви думали? На справжнісіньку фею.
Фея Еліша з чарівного Сонячного півострова потрапляє із казкового у наш реальний світ і, творячи добро, зустрічає нових друзів.
А потім ці друзі опиняються у казці. Вам цікаво у якій? А хоч би й про трьох поросят. Чому б ні? І це ще не все, там ще й дракон буде, і чудернацькі овочі-фрукти, і русалоньки з єдинорога.
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Памела Бутчарт «У мою вчительку вселився прибулець»
Іззі та її друзі ошелешені – їхня вчителька міс Джонс несподівано стала дуже милою. А вона, між іншим, підсміювалася, коли Мейзі Міллер гепнулася зі стільця. А ще в неї на столі з’явився плюшевий ведмедик з написом «Ти чудова». Однак міс Джонс не з тих, хто любить ведмедиків. Вона належить до типу «ненавиджу-цуценят-і-не-терплю котів».
І тут стало все зрозуміло – у міс Джонс вселився прибулець. І тепер вона хоче обернути учнів на інопланетних потвор. Що ж робити?
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер