Дракон, прибулець і чудеса: що новенького юним кременчужанам почитати на вихідних

К. О’Ніл «Свято Чайних Драконів»

Комікси цієї авторки з Нової Зеландії дуже цікаві та здобули багато відзнак. Отож зараз ви маєте змогу доторкнутися до ще однієї чарівної та доброї історії в жанрі фентезі.

Хто ж такі ці звичайні та чайні дракони? За словами авторки, вони походять від спільного предка, але їхні дороги розійшлися сотні тисяч років тому. Едан і його клан належить до найрозвинутішої гілки драконів із магічними здібностями. Їхня історія, мова і культура такі само складні, як у людей, а можливо навіть складніші.

Натомість чайні дракони – це одомашнений підвид, що зараз став рідкісним.

Отож, про їхні та й не тільки пригоди, ви дізнаєтесь з цієї книжки.