Укриття для школярів Кременчука облаштовують дуже мляво

Сьогодні, 08:09 Переглядів: 591

Кременчуцькі школярі продовжують здобувати освіту дистанційно, а їхні батьки не перестають питати в міської влади: коли ж у місті відкриють школи? Щоб повернути дітей за парти, потрібно забезпечити їх укриттями. Це одна з найболючіших тем батьківських чатів та груп у соцмережах. Адже, на відміну від Кременчука, у інших містах Полтавщини діти навчаються або у звичайному режимі за партами, або у змішаному. Як з’ясувала нещодавно депутатка міськради Лариса Гориславець, в області на початок навчального року було всього три міста, де діти сиділи вдома з телефонами чи комп’ютерами: Кременчук, Хорол та Карлівка. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Але з’ясувалося, що в Карлівці та Хоролі діти вже ходять до шкіл. І Кременчук залишається єдиним містом області, де навчання доступне лише онлайн.

Ми аналізували ситуацію з укриттями наприкінці листопада. Тоді кременчуцькі школи тільки-но почали замовляти проєкти цих споруд. Чи змінюється ситуація зараз? Нещодавно на своїй сторінці у фейсбуці мер Кременчука Віталій Малецький показав фото одного з укриттів, які облаштовують у навчальних закладах.

Батьки слушно зауважили: це не диво, а виконання обов’язків на 11-му місяці війни.

А ми подивилися в Prozorro; cкільки ж шкіл відзвітували про договори на такі роботи? Виявилося, зовсім небагато. Усього чотири загальноосвітні заклади, що підпорядковуються Кременчуцькій міськраді, та дитяча музична школа відзвітували у Prozorro про свої договори.

Організатор Лот Переможець Ціна, грн Кременчуцька гімназія № 16 Капремонт та облаштування найпростішого укриття ТОВ «Житлово-експлуатаційне підприємство «Перспектива» 775 922 Кременчуцький ліцей №17 Капремонт та облаштування найпростішого укриття ПП «Будмонтажпроект-17» 742 000 Кременчуцький ліцей №4 "Кремінь" Капремонт та облаштування найпростішого укриття КГП «Союзрембуд» 627 088 Кременчуцька гімназія №27 Капремонт та облаштування найпростішого укриття КГП «Союзрембуд» 202 505 Кременчуцька дитяча музична школа №1 ім. П.І.Чайковського Поточний косметичний ремонт захисного укриття ТОВ «Сервісбудеко» 40 000

Гімназії та ліцеї уклали угоди на капремонт укриттів у середині грудня із терміном дії до 31 грудня. Звісно ж, за таких умов терміни дії договорів почали продовжувати ще на рік — до 31 грудня 2023 року.

За таких обставин і вихід школярів на «очне» навчання — питання невизначеного часу. Як повідомляв раніше «ТелеграфЪ», повертати дітей у дитсадки міська влада й не збирається, офіційно визнавши, що там немає приміщень, придатних для укриттів. І жодної закупівлі на Prozorro, пов’язаної з укриттями у дитсадках Кременчука ми не бачимо. Немає й інформації про закупівлі для укриттів у медичних закладах міста.

Зауважимо: не всі закупівлі такого роду на даний час можна відстежити через Prozorro. Кабмін дозволив замовникам купувати роботи, послуги та товари для нагальних потреб напряму (без тендерів) і звітувати про них вже після закінчення воєнного стану. Тож повну картину ми побачимо вже після війни.

Натомість на сьогодні кременчуцькі замовники відзвітували у Prozorro про договори, пов’язані з облаштуванням укриттів, на суму 3,9 млн грн (проєктування, будівельні роботи, закупівлі обладнання). Це сума за 2022-2023 роки. Але в ній і закупівлі двох спецшкіл Кременчука обласного підпорядкування. За інформацією департаменту освіти, яку «ТелеграфЪ» отримав у відповідь на інформаційний запит, сума коштів, витрачених на укриття у 2022 році, склала 2 млн 429 тис. грн. Роботи розпочато на шести об’єктах. У 2023 році, за даними департаменту, плануються капремонти з облаштуванням укриттів у 15 закладах на загальну суму 11 млн 759 тис. грн.

Миргород та Полтава: і в дитсадках можливі укриття

Для порівняння: у Миргороді, де в п’ять з половиною разів менше населення, ніж у Кременчуці, замовники вже уклали угод на облаштування укриттів на суму 4,4 млн грн. Усі заклади освіти мають укриття — таку відповідь надала Миргородська міська рада через сайт «Доступ до правди».

У Полтаві, за інформацією з Prozorro, замовники у 2022-2023 роках уклали угод на облаштування укриттів на суму майже 34 млн грн. З них угоди на 14,9 млн грн — для загальноосвітніх закладів: шкіл, гімназій, ліцеїв і дитячих садків. У обласному центрі знайшли можливість облаштувати укриття в дитсадках, на відміну від Кременчука.

У Карлівці про ремонти укриттів у школах та дитсадках подбали торік: відділ освіти, молоді та спорту Карлівської міськради уклав договорів на 552,7 тис. грн.

У Хоролі також минулого року уклали угод на півмільйона на облаштування захисних споруд для шкіл.