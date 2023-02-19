Міськвиконком придбає шанцевий інструмент для Кременчуцького Добровольчого куреня

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 17 лютого, депутати затвердили рішення міськвиконкому, яким виділені кошти на потреби Кременчуцького Добровольчого куреня.
Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади для придбання генераторів, лопат, сокир та ломів для міського ДФТГ передбачено витратити майже 72 000 грн.
З відповідним зверненням щодо потреб Добровольчого куреня до міськвиконкому звернувся його командир.
Зауважимо, Кременчуцький Добровольчий курень (базове формування №3 територіальної громади Кременчуцької міської ради) – це нова назва ДФТГ №3. Про єдине добровольче формування Кременчуцької територіальної громади та про патріотів, які в ньому наше об’єдналися, наше видання писало багато разів.
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«ТВОЯ ВЛАДА». ПРО ПРОЕКТ
Комунікаційні майданчики розвиваються з неймовірною швидкістю. Обласна влада повинна користуватися ними для ефективного зв’язку з мешканцями Полтавщини.
Відкритість — є одним із головних пріоритетів Полтавської ОДА. Наша структура працює над цим, щоб якомога ефективніша налаштовувати зв’язок з усіма жителями нашої області.
Прес-служба Полтавської ОДА намагається по максимуму використовувати наявні наразі майданчики для комунікації: газети, телебачення, живе спілкування з людьми. Але вже очевидно, що велику частину інформаційного поля зараз займає саме онлайн.
На початковому етапі ми налагодили комунікацію через соціальні мережі: почали інформувати користувачів «Facebook» та «Twitter» про нашу діяльність та робити все можливе, щоб спілкування було діалогом, а не монологом.
Наступний крок — це більш ефективне інформування полтавців про нашу діяльність через інтернет-видання. Полтавська ОДА активно співпрацює з цим видом медіа. Зараз ми відкриваємо проект «Твоя влада», щоб мати можливість показати роботу обласної влади, провести читача коридорами ОДА, познайомити з її працівниками.
Ми готові до діалогу з кожним. Готові до діалогу з Тобою. Тому що ми — Твоя влада.
Прес-служба Полтавської ОДА
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер