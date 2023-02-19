Міськвиконком придбає шанцевий інструмент для Кременчуцького Добровольчого куреня

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 480

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 17 лютого, депутати затвердили рішення міськвиконкому, яким виділені кошти на потреби Кременчуцького Добровольчого куреня.

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади для придбання генераторів, лопат, сокир та ломів для міського ДФТГ передбачено витратити майже 72 000 грн.

З відповідним зверненням щодо потреб Добровольчого куреня до міськвиконкому звернувся його командир.

Зауважимо, Кременчуцький Добровольчий курень (базове формування №3 територіальної громади Кременчуцької міської ради) – це нова назва ДФТГ №3. Про єдине добровольче формування Кременчуцької територіальної громади та про патріотів, які в ньому наше об’єдналися, наше видання писало багато разів.