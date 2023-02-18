У кінці дня : Цікаві факти про Україну, які ви могли не знати

Вчора, 21:01 Переглядів: 374

Чи знали ви про такі дивовижні факти?

15 лютого на youtube-каналі ArteFact - Українська інфографіка з'явилось відео «Цікаві факти про Україну, які ви могли не знати». Засновники каналу - кременчужани Олександр Семеняка та Тарас Ільїн. Проєкт був створений для розвитку та популяризації україномовного контенту на просторах інтернету. Олександр створює відео, а Тарас його озвучує.

Цього разу вони доповнили колекцію цікавинок про Україну та українців, адже фактів про свою Батьківщину забагато не буває. Найдавніша мапа у світі, відомий французький письменник одружився в Україні, найбільший у світі келих.

Про це та багато іншого у новому випуску Української інфографіки.