Завтр на Полтавщині електроенергію не вимикатимуть

Мешканців області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням
Завтра, 19 лютого, графіки погодинних відключень електроенергії застосовувати не планують. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
Мешканців області однаково закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер