Риб тиждень перевiрить на мiцнiсть, а Скорпіонів чекає занепад сил: гороскоп на 22-28 травня

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 4 531

Овен (21.03-20.04)

Ймовiрне деяке полiпшення становища i самопочуття Овнiв. Цiлеспрямована дiяльнiсть повинна завершитися успiхом. Вплив планет ослаблений. Можливi програш в азартних iграх, несподiванi витрати, пов`язанi з дiтьми або батьками, втрата цiнної речi. Чоловiкiв-Овнiв чекає неприємна зустрiч або тривожна звiстка. Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 23.

Телець (21.04-21.05)

У цей тиждень Тiльцi будуть бiльше налаштованi на вiдпочинок i розваги, нiж на роботу. Деякi з них зможуть проявити всi свої iнтелектуальнi i творчi здiбностi. Багато Тiльцiв проявлятимуть ентузiазм швидше пiсля здiйсненого факту, нiж до нього. Багато хто буде байдужий до речей, якi не мають до їхнього добробуту прямого вiдношення. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 23.

Близнюки (22.05-21.06)

Тиждень несприятливий для широкого спiлкування i встановлення нових взаємин. Кiнець тижня може бути вiдмiчений гармонiєю i душевною рiвновагою. Суперечливий тиждень, подiї якого можуть перевiрити на стiйкiсть стосунки Близнюкiв з їхнiми обранцями. Ймовiрно, що багато переконань Близнюкiв потребуватимуть переосмислення. Можливе продовження негативних тенденцiй минулого тижня, якi багатьом буде складно подолати. Сприятливi днi: 24, 28; несприятливi: 26.

Рак (22.06-22.07)

Тиждень сприятливий для фiнансових операцiй. Ракам може трапитися нагода значно полiпшити своє матерiальне становище. Але не всi з них будуть здатнi використати момент - позначаться помилки i недоробки попереднього мiсяця. Сприятливий тиждень для контактiв, укладення угод, шлюбiв. Зiрки розташованi настiльки добре, що будь-якi справи вдаватимуться Ракам з першого разу. Багато хто з них вiдчує незриму пiдтримку вищих сил i земних покровителiв. Емоцiйне життя поступово приходитиме в норму. Сприятливi днi: 28; несприятливi: 22.

Лев (23.07-23.08)

Тиждень пов`язаний зi змiнами, розкриттям потенцiалу, оновленням. Упевненiсть у своїй чарівностi, дотепнiсть i оптимiзм поставлять Левiв в центр будь-якої компанiї. Добре подорожувати, розлучатися з непотрiбними речами i людьми. Зiрки не виключають появи на вашому шляху невеликих труднощiв, особливо якщо вашi задуми або намiченi справи вiдносяться до розряду ризикованих. Не виключено, що вас намагаються заплутати або ошукати. Сприятливi днi: 22, 27; несприятливi: 23.

Діва (24.08-23.09)

Тиждень символiзує перемогу добра над злом, свiтлого над темним. Кориснi вiдвiдування храму, читання духовної лiтератури. Сприятливе проведення дитячих свят i заходiв. Тиждень вiдмiчений примусом, тиранією, претензiями. Дiви можуть заплатити велику цiну за помилки минулого. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 23.

Терези (24.09-23.10)

Посилюються аура, здiбностi до досягнення намiченої мети, особиста чарiвнiсть. Це допоможе вам змiнити становище на краще i пiднятися на нову сходинку кар`єри. Бiльшiсть Терезiв будуть здатнi використати прихованi резерви життєвих сил. Тиждень передбачає приток нових сил i свiжих думок, реалiзацiя яких принесе задоволення. Багатьом Терезам пощастить i в коханнi. Сприятливi днi: 26; несприятливi: 28.

Скорпіон (24.10-22.11)

Тиждень провокацiй i активiзацiї темних сил. Вiрогiднi обставини, якi випробують Скорпiонiв на мiцнiсть i умiння володiти ситуацiєю. Робота, яку почали, вимагатиме вiд них сил. Можливi емоцiйнi перевантаження, занепад сил. Тиждень пов`язаний з роботою по змiцненню зв`язкiв у сiм`ї, компромiсами i поступками. Початок тижня буде пов`язаний з несподiванками, не всi з яких виявляться приємними. Реакцiя Скорпiонiв на подiї може бути непередбачуваною i некерованою. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 27.

Стрілець (23.11-21.12)

Тиждень несприятливий для активного вiдпочинку. Необоротний характер подiй примусить Стрiльцiв-жiнок випити до дна як чашу радостi, так i чашу жалю. Ймовiрне отримання неприємної звiстки, яка примусить Стрiльцiв кинутися назустрiч невiдомостi. На їхньому шляху можуть встати небезпеки. Багатьом доведеться захищати власну гiднiсть. Несприятливi подорожi, спiльнi заняття в колективi. Любовнi стосунки можуть бути вельми обтяжливi. Сприятливi днi: 23, 27; несприятливi: 26.

Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень характеризується перетворенням космiчної енергiї. Несподiванi подiї можуть вплинути на Козерогiв двояко. Вiрогiднi украй суперечливi вчинки, безпричинна тривога, незадоволенiсть собою, своєю роботою або навколишнiми людьми. Тиждень передбачає дисгармонiю, суєту, хаос. Козероги будуть нездатнi до вичiкування, дотримання термiнiв, наслiдування традицiй. Багато хто з них робитиме квапливi i необдуманi вчинки. До здивування оточуючих, вони не усвiдомлюватимуть помилковiсть своєї поведiнки. Сприятливi днi: 26, 28; несприятливi: 25.

Водолій (21.01-19.02)

Тиждень початку змiн. Можливi пропозицiї про змiну роботи або дiяльностi. Виявляться успiшними комерцiйна дiяльнiсть i ризикованi задуми. Водолiї зможуть досягти успiхiв в iндивiдуальнiй творчостi. Багато хто знайде розумiння i фiнансову пiдтримку у своїх шанувальникiв. Сприятливий тиждень для творчої дiяльностi, обмiну iнформацiєю i досвiдом роботи. Вiн обiцяє бути насиченим цiкавими подiями i в особистому життi. Водолiї будуть здатнi на екстравагантнi вчинки. Багато хто буде не проти блиснути своїми здiбностями. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 23.

Риби (20.02-20.03)

Тиждень характеризується творчим вiдношенням до будь-якої дiяльностi, нестандартним рiшенням проблем. У Риб можливий енергетичний сплеск. Можливо, прийде усвiдомлення нових iстин, якi збагатять внутрiшнiй свiт Риб i послужать захистом у всiх важких ситуацiях. Цей тиждень перевiрить вас на мiцнiсть. Iснує небезпека наклепу i недоброзичливостi. Не наближайте до себе ненадiйних людей, навiть якщо вас пов`язувала багаторiчна дружба. Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: немає.