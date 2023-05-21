Не кременчужанин: Полтавська обласна організація Федерації боксу України отримала нового президента

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 116

У Полтаві відбулася звітно-виборна конференція Полтавської обласної організації Федерації боксу України. За даними пресслужби Управління молоді та спорту Полтавської ОВА, на конференції Звітували за квітень 2019-2023 рр. Також обрали президента та почесного президента.

Почесним Президентом обрали начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

Президентом – Миколу Семенягу.

Микола Семеняга — мастер спорту Международного класу, чемпіон Європи і світу, призер Кубка світу.

Нагадаємо, що раніше президентом Полтавська обласна організація Федерації боксу України був кременчужанин Михайло Мельник.