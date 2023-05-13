Полтавщина отримає 54 млн гривень на облаштування укриттів у школах

Полтавщина отримає державну субвенцію на облаштування укриттів у школах. Про це йшлося на загальних зборах Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування, що відбулася 12 травня в Решетилівці.
22 громади Полтавської області подали проєктні заявки щодо облаштування укриттів у закладах освіти. За визначеними тематичною постановою уряду критеріями будуть обрані проєкти, на реалізацію яких і спрямують субвенцію з державного бюджету.
Директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський розповів про облаштування найпростіших укриттів у навчальних закладах Полтавщини:
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