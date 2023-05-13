Полтавщина отримає 54 млн гривень на облаштування укриттів у школах

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 167

Полтавщина отримає державну субвенцію на облаштування укриттів у школах. Про це йшлося на загальних зборах Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування, що відбулася 12 травня в Решетилівці.

22 громади Полтавської області подали проєктні заявки щодо облаштування укриттів у закладах освіти. За визначеними тематичною постановою уряду критеріями будуть обрані проєкти, на реалізацію яких і спрямують субвенцію з державного бюджету.

Директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський розповів про облаштування найпростіших укриттів у навчальних закладах Полтавщини:

- 359 шкіл уже мають облаштовані укриття. Кабінет Міністрів України прийняв постанову про надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти та затвердив порядок та умови надання коштів. Відповідно до розподілу обсягу субвенції Полтавській області спрямовані кошти в сумі 54 мільйони гривень. З поданих громадами заявок будуть відібрані ті, що відповідають критеріям для реалізації проєктів.