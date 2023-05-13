Центр всебічного розвитку «Полум’я»: простір, де ти можеш бути собою

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 135

«Тут мої друзі! Ми тут навчаємося, дізнаємось про щось нове для себе, обговорюємо всілякі теми. А ще беремо участь у майстер-класах, проводимо концерти. Якось влітку ми були в таборі на природі, дуже хочеться, щоб цього року ми знов поїхали всі разом в табір! Тут ніколи не буває сумно, завжди хочеться сюди приходити», — навперебій розповідали діти, які були центрі всебічного розвитку «Полум’я», коли «ДДС» завітали до них у гості

Хлопці та дівчата різного віку приходять сюди у вихідні дні, щоб з користю та цікаво провести час. А зараз, коли зачинені школи та дитсадки, навчання ведеться онлайн, зустрічі в «Полум’ї» дуже вчасні.

Тут діти не тільки грають, вони пізнають себе та навколишній світ, навчаються спілкуватися, отримують нові знання різних напрямків, в тому числі історичні й духовні. А ще їх тут чують — що дуже важливо для кожної людини будь-якого віку, а для підлітків особливо.

Історія «Полум’я»

«Полум’я» з’явилося в жовтні 2020 року на базі центру духовно-патріотичного виховання «Духовна застава», діяльність якого почалася з недільної школи ще у 2015 році.

— Це був дуже успішний центр, — розповідає його засновник Анатолій Куліш. — До нас постійно приходило до 40 дітей одночасно. Простими словами ми розповідали дітям про багато корисного, про норми поведінку, про історію, про духовність. Вчили їх нести відповідальність за свої вчинки…Проводили багато занять по патріотичному вихованню. Крім занять, у нас було багато заходів, концертів, майстер-класів. Ми ставили різні театральні постанови, разом подорожували містами нашої країни. А потім почався карантин, дітей ставало все менше, і ми вимушені були провести ребрендинг. Так розпочав свою діяльність центр «Полум’я».

Минуло понад два роки, а вихованці досі згадують перший захід нового центру. То був концерт в онлайн-форматі. Діти виступати перед камерами — співали, розповідали гуморески, вірші, грали на кларнеті, на гітарі, слухали мінітренінг і навіть проводили хімічні досліди!

Вони розпочали новий рік історії центру всебічного розвитку «Полум’я» дуже гідно, і досі не знижують поставлену планку. Навпаки, разом зі своїми керівниками освоюють нові напрями, беруть участь в різних проєктах, грантових програмах, і вже мають певні результати, якими дуже пишаються.

Вміють надихати людей на життя

«Полум’я» має керівничий орган, який організовує роботу всього центру. Він складається з п’яти людей Вищого Проводу. Це три невиборні людини, які регламентують роботу всіх осередків: очільник Анатолій Куліш, якій має духовну і педагогічну освіту та працює у школі, Наталія Куліш та вихованка центру Яна Гаркуша.

Також є дві виборні посади: керівник осередку на Правобережжі та Лівобережжі. Їх обирають щороку. Ці люди представляють свій осередок та відповідно очолюють.

Гасло життя очільника всього ЦВР «Полум’я» Анатолія Куліша: «Історію треба творити, а не вляпуватися у неї». Він часто говорить: «Люблю активних людей, люблю труднощі та перепони, бо переконаний - вони роблять нас сильнішими». А ще він володіє «заразною» посмішкою та вмінням надихати людей включатися в життя, тож «Полум’я» без настрою та мотивації не лишається ніколи.

Зараз в центрі працює дві вікові групи. Молодшу відвідують діти віком до 12 років, старшу – більш дорослі.

Найстаршому вихованцю центру вже 36 років, але він теж з радістю приходить на заняття. Тому що тут цікаво для всіх.

Клуб любителів історії та багато іншого

В «Полум’ї» у вихованців є можливість самим строїти діяльність центру, вибираючи те, що їм цікаво. Наприклад, зараз за бажанням дітей тут створили Клуб любителів історії, де будуть не тільки слухати лекції по історії України та Всесвітній історії, але й дивитися фільми, дізнаватися різні цікаві факти. Крім того, всі разом обговорюють події нинішнього часу, шукають причини та наслідки всього, що відбувається.

Коли ми буди у центрі, діти як раз збиралися дивитися фільм про тоталітаризм, щоб потім обговорити таке складне, на перший погляд, поняття та все, що стоїть за незрозумілим словом.

В «Полум’ї» багато говорять про українську культуру, про традиції українського народу, навчаються щиро любити свою країну.

На свята тут влаштовують концерти, вечорниці. На Миколайчика дарують подарунки, на Різдво всі разом колядують та смакують різдвяні страви, проводять Вертепи. У звичайні дні тут проходять майстер-класи, на яких навчаються робити руками багато прекрасних речей.

Спікерами у Клубі виступають самі керівники та багато інших цікавих людей, яких запрошують у «Полум’я».

— Якось ми проводили проєкт, в рамках якого організовували зустрічі з представниками різних професій, - розповідає Анатолій Куліш. — Головна мета — познайомити дітей з професіями, викликати інтерес, допомогти визначитися з бажанням працювати у тій чи іншій сфері. Це так звана, профорієнтація, тільки дуже цікава. Діти самі вибирали, з ким вони хочуть поспілкуватися, самі готували питання, на які хочуть отримати відповіді. Такі зустрічі мали великий успіх та збирали багато учасників.

Ще декілька популярних проєктів, які дуже прийшлися до душі дітям — «Лагідна українізація», «Святий Миколай поруч»,

«Маківка». Але самим незабутнім для багатьох досі є виїзд в Літній табір та «Голодні ігри», які навчили дітей мистецтву виживання.

На жаль у зв’язку з війною, табір поки не організовують, але всі дуже сподіваються, що зовсім скоро діти знов поїдуть відпочивати на природу — хай тільки буде Перемога і мир.

Ще один незабутній проєкт, якій підкорив серця – це можливість поїхати у Нідерланди. І хоч учасниками проєкту стали всього дві дівчини Даша і Яна, але переживали їх присутність за кордоном та життя у чужій країні, всі «полумчани».

— Це була унікальна можливість познайомитись з культурою іншої країни та познайомити іноземців з нашою, здобути нові інтернаціональні знайомства, обмінятися релігійним досвідом між конфесіями, погуляти їх вуличками та, врешті-решт, поділитись особливостями життя українців в умовах війни. Ми просто жили в сім’ях. Було дуже цінно, що нас пустили в саме серце родини, — розповіла Даша.

Попри війну, у «Полум’я» багато планів. Зараз вони готуються масштабно провести День матері, продовжують брати участь в грантових програмах.

Як стати частиною в «Полум’я»?

Дуже просто. Треба прийти на заняття! Лівобережний осередок знаходиться за адресою: вул. Сержанта Мельничука, 186 на території «Лукаса», «Полум’я Правобережне» — на вул. Приходька, 83. Або телефонуйте 098 898 8044. У нас є сторінка в Фейсбуці, в Інстаграм. Там можна познайомитися з діяльністю центру.