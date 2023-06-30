У Кременчуці відкрився новий «Маркетопт»: містян запрошують відвідати магазин

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 1 651

Дегустація, подарунки та великий асортимент продуктів чекають вас у новому «Маркетопті» на Халаменюка, 1

Сьогодні, 30 червня, у Кременчуці на вулиці Халаменюка, 1 відкрився новий, довгоочікуваний, великий «Маркетопт». У цьому магазині ви можете побачити наскільки розширився асортимент продуктів високої якості. Тут можна знайти усе необхідне й не тільки.

– Сьогодні ми відкриваємося, й у нас дуже багато подарунків для наших покупців від наших партнерів. Незалежно від суми, на яку ви зробите покупку, – отримаєте свій подарунок, – говорить керуюча мережею «Маркетопт» Марина Марченко.

Також до 14.00 біля нового магазину тривала безкоштовна дегустація, де були представлені усі продукти, які є в асортименті магазину.

Раніше на цьому місці була розташована занедбана будівля колишнього боулінг-клубу, тому за цей район жителі міста забули взагалі. Тож власники торгової мережі «Маркетопт» вирішили повернути цю територію до ладу та «оживити» її.

– Ми довго чекали цього відкриття, доклали дуже багато зусиль для того, аби це місце у нашому місті зажило своїм гарним життям. У такий скрутний час ми намагалися зробити щось приємне для наших містян та віддячити, що вони у ці дні знаходяться тут, ми дуже багато пережили за цей час. Тому я сподіваюся, що це місце стане дуже приємним не тільки для покупок, а й для відпочинку, – говорить Марина.

Організатори вклали дуже багато часу у цей проєкт. Вони підбирали асортимент, працювали з місцевими постачальниками та робили опитування, що кременчужани хотіли б бачити у цьому магазині.

– Ми пропонуємо дуже великий асортимент: свіжа риба, м'ясо, суші, великий кулінарний відділ, піца на дровах та, звичайно, «Барчик» – розливне пиво те, що полюбилося нашим кременчужанам, – говорить Марина.

Також у магазині гарний вибір овочів та фруктів, як екзотичні, так і від місцевих постачальників. І, звісно, продукція та випічка від «Власної марки» та «Кохнівського хлібзаводу».

– Це саме ті ціни та асортимент, які ми хотіли запропонувати нашим кременчужанам, оскільки тут вони найнижчі. Я сподіваюся, що це буде дуже гарним подарунком для нашого міста, – зазначила пані Марина.

Загалом на розробку цього проєкту витратили понад 4 місяці. За цей час організатори підготували проєкт, зробили ремонт та облаштування. Ви теж можете скоріше завітати та на власні очі побачити який тут гарний дизайн та проєктування.

А найголовніше, чого немає в інших магазинах торгової мережі «Маркетопт», – це асортимент, який значно розширили.

– Тут є все, що й в інших «Маркетах», але ми додали «родзинок», імпортний товар і взагалі кожну категорію просто розширили, – розповіла Марина Марченко.

Поспілкувалися ми сьогодні й з першими покупцями. Усі виходили із нового магазину з усмішками на обличчі та з пакетами у руках. Кременчужани оцінили новий магазин та чудово облаштовану територію навколо.

– Дуже хороший магазин. Я тут поруч живу, тому буде зручно до нього ходити. Раніше купували продукти у магазині біля вокзалу. А тут тепер буде зручніше, асортимент великий, і магазин великий, тож тепер сюди ходитиму, – говорить покупчиня Жанна.

– Дуже добре обслуговують, великий асортимент та дуже зручно, дуже дякую, тим хто організував цей магазин! Територія навколо магазину дуже зручна, навіть, є де припаркувати машину, все дуже добре, – говорить покупець Микола.

Отже, поспішайте завітати до нового «Маркетопту», аби на власні очі переконатися у зручності розташування та кількості асортименту в магазині.