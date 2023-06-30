У Кременчуці відкрився новий «Маркетопт»: містян запрошують відвідати магазин

Дегустація, подарунки та великий асортимент продуктів чекають вас у новому «Маркетопті» на Халаменюка, 1
Сьогодні, 30 червня, у Кременчуці на вулиці Халаменюка, 1 відкрився новий, довгоочікуваний, великий «Маркетопт». У цьому магазині ви можете побачити наскільки розширився асортимент продуктів високої якості. Тут можна знайти усе необхідне й не тільки.
Також до 14.00 біля нового магазину тривала безкоштовна дегустація, де були представлені усі продукти, які є в асортименті магазину.
Раніше на цьому місці була розташована занедбана будівля колишнього боулінг-клубу, тому за цей район жителі міста забули взагалі. Тож власники торгової мережі «Маркетопт» вирішили повернути цю територію до ладу та «оживити» її.
Організатори вклали дуже багато часу у цей проєкт. Вони підбирали асортимент, працювали з місцевими постачальниками та робили опитування, що кременчужани хотіли б бачити у цьому магазині.
Також у магазині гарний вибір овочів та фруктів, як екзотичні, так і від місцевих постачальників. І, звісно, продукція та випічка від «Власної марки» та «Кохнівського хлібзаводу».
Загалом на розробку цього проєкту витратили понад 4 місяці. За цей час організатори підготували проєкт, зробили ремонт та облаштування. Ви теж можете скоріше завітати та на власні очі побачити який тут гарний дизайн та проєктування.
А найголовніше, чого немає в інших магазинах торгової мережі «Маркетопт», – це асортимент, який значно розширили.
Поспілкувалися ми сьогодні й з першими покупцями. Усі виходили із нового магазину з усмішками на обличчі та з пакетами у руках. Кременчужани оцінили новий магазин та чудово облаштовану територію навколо.
Отже, поспішайте завітати до нового «Маркетопту», аби на власні очі переконатися у зручності розташування та кількості асортименту в магазині.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.