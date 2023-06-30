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У Кременчуці вирішили продати 5 нежитлових приміщень комунальної власності

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 292

 

Виконком ухвалив рішення про поновлення процедури приватизації, яким дозволяється продаж цих приміщень

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 30 червня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо поновлення процедури приватизації комунального майна.

Цим рішенням дозволяється приватизувати шляхом продажу на електронному аукціоні 5 об’єктів комунальної власності.

У переліку нежитлових приміщень, що виставляються на продаж, знаходяться приміщення за адресами:

  • квт 278, будинок 6 (16,9 кв. м.);
  • проспект Лесі України, 13 (7,4 кв. м.);
  • вулиця Молодіжна,7 (34,3 кв. м.);
  • вулиця Троїцька, 63/62 (10,4 кв. м.).

Продаж обґрунтовується потребою поповнення міського бюджету в умовах воєнного стану.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком приватизація продаж приміщення
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