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Окупанти покидають територію Запорізької АЕС, – розвідка Міністерства оборони України

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 291

 

Персоналу, що залишається на станції, дали вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну»

Окупанти покидають територію Запорізької АЕС. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «Росатому», які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з «Росатомом». Згідно з отриманими вказівками, вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева.

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

Персоналу, що залишається на станції, дали вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну».

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Київ готує теракт на атомній електростанції (це основний наратив, що сьогодні просувають російські ЗМІ). За словами речниці МЗС РФ Захарової, посилені заходи безпеки в Україні свідчать про те, що саме наша країна зробить теракт на ЗАЕС.

За даними Центру протидії дезінформації, звинувачуючи Україну, злочинна влада Кремля готує собі інфоалібі перед черговим терактом, про який повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Запоріжжя російські окупанти ЗАЕС
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