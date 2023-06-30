Кременчуцьких журналістів вперше від часів пандемії запросили на сесію

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Сьогодні, 30 червня, кременчуцьких журналістів вперше від ковідних часів запросили на засідання сесії міської ради. Через пандемію, а потім через війну - журналістам навіть у мерію вхід був закритий. Лише кілька разів останній час нас запрошували на одне питання, пов’язане переважно з тарифами, проти яких міська влада «воює» з Полтавою.

Сьогодні крім журналістів у залі були керівники департаментів та управлінь, комунальних підприємств, заступники міського голови. Чиновників було більше, ніж народних обранців.

За присутності журналістів розглянули понад 20 питань з 33, Питання оборонного характеру - без ЗМІ.

Депутатів фізично в залі було 9-10. Зареєстрованих - 30, включаючи міського голову. Депутати, як і раніше, працюють у змішаному форматі, а голосують - у вайбері.

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