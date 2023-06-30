Кримський татарин з Кременчука Мірзоєв став бронзовим призером чемпіонату Європи

З 26 червня до 2 липня в іспанському місті Сантьяго де Компостела проходить чемпіонат Європи U20 серед спортсменів до 20 років.
Кременчужанин Ірфан Мірзоєв змагався у ваговій категорії 72 кг. Його зусилля та вміння принесли йому заслужене 3-є місце.
На чемпіонаті Європи особлива організація змагань. Першими виступали спортсмени в класичній греко-римській боротьбі, після чого настала черга дівчат. На останніх днях чемпіонату змагатимуться чоловіки у вільному стилі.
Також, важливо зазначити, що Іспанія стала першою країною, яка обмежила в'їзд російським та білоруським спортсменам.
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