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Кримський татарин з Кременчука Мірзоєв став бронзовим призером чемпіонату Європи

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 194

 

Вітаємо нашого спортсмена 

З 26 червня до 2 липня в іспанському місті Сантьяго де Компостела проходить чемпіонат Європи U20 серед спортсменів до 20 років. 

Кременчужанин Ірфан Мірзоєв змагався у ваговій категорії 72 кг. Його зусилля та вміння принесли йому заслужене 3-є місце.

На чемпіонаті Європи особлива організація змагань. Першими виступали спортсмени в класичній греко-римській боротьбі, після чого настала черга дівчат. На останніх днях чемпіонату змагатимуться чоловіки у вільному стилі.

Також, важливо зазначити, що Іспанія стала першою країною, яка обмежила в'їзд російським та білоруським спортсменам.

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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба Ірфан Мірзоєв
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