Влада Кременчука відмовляється коментувати закриття жіночої консультації

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 858

До «Кременчуцького Телеграфа» продовжують звертаються кременчужани із здивуванням - чи правда закривають жіночу консультацію № 1, що на вул. Мазепи.

Одна з читачок нам навіть надіслала підтверджуючі цей факт фото.

Нагадаємо, така інформація з'явилася ще 23 червня, проте Радомир Сербін, директор Кременчуцького перинатального центру, структурним підрозділом якого є жіноча консультація на вулиці Івана Мазепи її не підтвердив та запропонував сходити туди на прийом.

Протягом минулого тижня «Кременчуцький ТелеграфЪ» намагався взяти коментар у чиновників. Однак Максим Середа, директор департаменту охорони здоров’я, перебуває у відпустці. Протягом тижня ми намагалися зв’язатися з заступницею міського голови з гуманітарних питань Ольгою Усановою. Однак на телефонні дзвінки вона не відповідає, не відповідає і на письмові повідомлення.