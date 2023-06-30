Влада Кременчука відмовляється коментувати закриття жіночої консультації

До «Кременчуцького Телеграфа» продовжують звертаються кременчужани із здивуванням - чи правда закривають жіночу консультацію № 1, що на вул. Мазепи.
Одна з читачок нам навіть надіслала підтверджуючі цей факт фото.
Нагадаємо, така інформація з'явилася ще 23 червня, проте Радомир Сербін, директор Кременчуцького перинатального центру, структурним підрозділом якого є жіноча консультація на вулиці Івана Мазепи її не підтвердив та запропонував сходити туди на прийом.
Протягом минулого тижня «Кременчуцький ТелеграфЪ» намагався взяти коментар у чиновників. Однак Максим Середа, директор департаменту охорони здоров’я, перебуває у відпустці. Протягом тижня ми намагалися зв’язатися з заступницею міського голови з гуманітарних питань Ольгою Усановою. Однак на телефонні дзвінки вона не відповідає, не відповідає і на письмові повідомлення.
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