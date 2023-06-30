Погода у Кременчуці на вихідні: запасайтеся морозивом та йдіть на пляж

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 2

Буде сонячно та спекотно

Вихідними кременчужанам прогнозують сонячну та спекотну погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 1 липня, вдень очікується +25...+27°C. Протягом усього дня буде сонячно. Вітер – західний. Опадів не буде. Наступного дня, 2 липня, вдень стовпчики термометрів покажуть +31°C, протягом усього дня триматиметься сонячна погода. Опадів не буде. Вітер – південно-західний.

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