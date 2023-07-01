На Полтавщині Громадська орагнізація порушуює права людей та чинить над ними насильство

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В одному із сіл Полтавського району представники Громадської організації, під приводом догляду за громадянами, що опинилися у складних життєвих обставинах, грубо порушують права людей та чинять над ними насильство.

За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області, про це 30 червня, о 16.00 надійшла заява до поліції від представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 146 та частини 3 статті 357 Кримінального кодексу України.

Наразі розпочате досудове розслідування.