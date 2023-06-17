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Економія 1,6 млн грн: лікарні Придніпровській перерахували за тепло за минулий опалювальний сезон

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 99

 

Ті ж очільники, які не подадуть позови на ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо перерахунку тарифів, різницю платитимуть власним коштом

Завдяки перерахунку ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» за послугу опалення КМП «Лікарня Придніпровська», вдасться зекономити 1,6 млн грн з бюджету міста. Про стало відомо під час шостого пленарного засідання позачергової ХХ сесії Кременчуцької міської ради.

Як розповів у дистанційному режимі депутат від партії «Слуга народу» та директор юридичного департаменту виконкому Валерій Мирошниченко, керівництво ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» ухвалило вольове рішення про перерахунок за тепло медичному закладу за попередній опалювальний період.

— Економія за опалювальний період по лікарні складає 1,6 млн грн, — зазначив він.

Головний юрист виконкому додав, що лише після того, коли звернулися з відповідним позовом до Господарського суду Полтавської області, обласне комунальне підприємство пішло на зустріч і провело перерахунок за спожите тепло.

Валерій Мирошниченко також розповів, що 15 позовних заяв передано директорам шкіл, які їх підписали та звірили необхідні документи, і вже у 19-20 червня ці позовні заяви будуть зареєстровані у Господарському суді Полтавської області.

— Також працюємо по галузі культури. І я закликаю всі комунальні підприємства, установи та організації звертатися до юридичного департаменту виконкому та безпосередньо до мене. Будемо допомагати, — заявив він.

Своєю чергою кременчуцький міський голова Віталій Малецький наголосив, що зараз можна говорити про те, що ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» вже у досудовому порядку, коли справа доходить у суд, готове нараховувати та робити перерахунки по тарифах, які діяли станом на 24 лютого 2022 року.

— Треба просто довести справу до суду, — сказав міський голова.

Віталій Малецький також додав, що ті очільники комунальних підприємств, які не долучаться до цього «судового хресного походу», різницю в тарифах віддаватимуть з власної кишені.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Полтаватеплоенерго лікарня Придніпровська економія гроші за бюджетні кошти пленарне засідання позачергова сесія Кременчуцька міська рада Валерій Мирошниченко
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