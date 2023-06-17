Економія 1,6 млн грн: лікарні Придніпровській перерахували за тепло за минулий опалювальний сезон

Ті ж очільники, які не подадуть позови на ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо перерахунку тарифів, різницю платитимуть власним коштом
Завдяки перерахунку ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» за послугу опалення КМП «Лікарня Придніпровська», вдасться зекономити 1,6 млн грн з бюджету міста. Про стало відомо під час шостого пленарного засідання позачергової ХХ сесії Кременчуцької міської ради.
Як розповів у дистанційному режимі депутат від партії «Слуга народу» та директор юридичного департаменту виконкому Валерій Мирошниченко, керівництво ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» ухвалило вольове рішення про перерахунок за тепло медичному закладу за попередній опалювальний період.
Головний юрист виконкому додав, що лише після того, коли звернулися з відповідним позовом до Господарського суду Полтавської області, обласне комунальне підприємство пішло на зустріч і провело перерахунок за спожите тепло.
Валерій Мирошниченко також розповів, що 15 позовних заяв передано директорам шкіл, які їх підписали та звірили необхідні документи, і вже у 19-20 червня ці позовні заяви будуть зареєстровані у Господарському суді Полтавської області.
Своєю чергою кременчуцький міський голова Віталій Малецький наголосив, що зараз можна говорити про те, що ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» вже у досудовому порядку, коли справа доходить у суд, готове нараховувати та робити перерахунки по тарифах, які діяли станом на 24 лютого 2022 року.
Віталій Малецький також додав, що ті очільники комунальних підприємств, які не долучаться до цього «судового хресного походу», різницю в тарифах віддаватимуть з власної кишені.
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