Виток аміаку у Кременчуці: постраждали дві людини, але місту нічого не загрожує (доповнено)

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На м'ясокомбінаті постраждали дві людини

Містом ходять чутки про нібито виток аміаку на м’ясокомбінаті. Начальник Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС Олексій Стеценко повідомив «Кременчуцькому Телеграфові», що сталася розгерметизація трубопроводу технологічного процесу у ковбасному цеху. Ситуацію ліквідували до приїзду ДСНС.

— Все в порядку, — сказав він.

Офіційно

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради повідомляє, що на підприємстві «Кременчуцький м’ясокомбінат» вранці 17 червня 2023 сталась аварія пов’язана з викидом аміаку.

В наслідок аварії постраждало два працівники підприємства, які доставлені до лікарні з діагнозом — отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості.

З метою оперативного реагування та запобігання поширенню можливих наслідків аварії були залучені бригади ДСНС, «швидкої допомоги» та національної поліції.

Аварійною бригадою підприємства «Кременчуцький м’ясокомбінат» виток аміаку був припинений та аварія локалізована.

Представники ДСНС, служби санітарно-епідемічного контролю та пересувної муніципальної епідеміологічної лабораторії взяти проби повітря навколо місця аварії — аміак в повітрі не виявлений.

Аварія мала об’єктовий рівень, за межи підприємства хімічно небезпечна речовина не потрапила, відсутня загроза для життя та здоров’я населення.

Доповнено (за інформацією начальника Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області полковника служби цивільного захисту Олексія Стеценка):

17 червня о 9.40 до диспетчерської ОКВ 2 ДПРЗ м. Кременчука від чергового лікаря ЕМД та МК надійшло повідомлення про те, що в одному з приміщень ПрАТ «Кременчукм’ясо» сталася розгерметизація трубопроводу з аміаком.

0 9.45 прибувши на місце події за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 48 рятувальники встановили, що сталась розгерметизація трубопроводу в системі технологічного обладнання в 3-поверховій будівлі — на 1 поверсі ковбасного цеху стався викид аміаку (до 20 кг).

У навколишнє середовище прямого викиду аміаку не відбулося.

Співробітники підприємства ліквідували розгерметизацію трубопроводу до прибуття підрозділів ДСНС, провели зрошення парів аміаку в межах приміщення підприємства.

На місце витоку аміаку виїздили 10 рятувальників 16 ДПРЧ та працівники екстреної медичної допомоги.

На даний час підрозділом ДСНС проведено хімічну розвідку на забруднення території приладом «ДОЗОР-С».

По медичну допомогу до «швидкої» звернулись 2 працівники ПрАТ «Кременчукм'ясо» (електромонтер і налагоджувач), які були доставлені до ЛІЛ «Кременчуцька». Після обстеження вони були відправлені додому на амбулаторне лікування.