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Кременчук, Воїни світла

У Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим солдатом ЗСУ Олександром Телухом

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 278

 

Олександра Петровича Телуха поховали з почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно»

16 червня у Горішніх Плавнях Кременчуцького району провели в останню путь загиблого солдата Збройних Сил України Олександра Телуха.

Олександр Петрович Телух народився 29 червня 1983 року у Горішніх Плавнях. У дитинстві проживав у селі Гільці Чорнухинського району Полтавської області. Після закінчення 9 класів Гілецької загальноосвітньої школи вступив до Горішньоплавнівське Вище професійне гірничо-будівельне училище, де здобув професію помічника машиніста тепловоза.

Потім працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, на інших підприємствах міста. У 2016 році захищав територіальну цілісність Батьківщини на сході України в Донецькій області.

25 лютого 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 12 червня 2023 року під час виконання бойового завдання командир аеромобільного відділення, солдат Збройних Сил України Олександр Телух героїчно загинув у районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Світла й вічна пам’ять про подвиг Олександра Телуха назавжди збережеться в наших серцях, в історії горішньоплавнівської громади, у новітній історії України! Слава Україні!.

Олександра Петровича Телуха поховали з почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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