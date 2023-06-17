На Полтавщині поліція розслідує умисне вбивство

Вранці 16 червня, в одному з сіл Лохвицької міської територіальної громади, у власному будинку виявили тіло 57-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.
Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства. У рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Слідчим підрозділом відділення № 2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає кримінальне покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
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