На Полтавщині поліція розслідує умисне вбивство

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 440

Вранці 16 червня, в одному з сіл Лохвицької міської територіальної громади, у власному будинку виявили тіло 57-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

— У процесі невідкладних оперативних заходів і слідчих дій правоохоронці встановили причетність до скоєного злочину раніше судимого 60-річного односельця загиблого. За попередньою інформацією, загиблий отримав тілесні ушкодження під час сварки з фігурантом. Зібрані речові докази спрямовані на судові експертизи, — розповів заступник начальника Миргородського райвідділу Максим Бодак.

Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства. У рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчим підрозділом відділення № 2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає кримінальне покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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