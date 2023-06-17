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На Полтавщині у річці виявили тіло дитини

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 369

  

Працювали водолази з Кременчука

16 червня о 19.14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Білики, на несанкціонованому місцевому пляжі біля р. Ворскла, поблизу залізничного мосту було виявлено тіло дитини.

Рятувальники разом з водолазною групою ВРВ АРЗ СП Головного управління ДСНС України (м. Кременчук) обстежили акваторію й прибережну зону р. Ворскла та знайшли тіло 9-річної дитини.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу до Кобеляцького міжрайонного відділення Полтавського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Деталі трагедії встановлює слідство.

  

Раніше ми писали, що на Полтавщині в ставку знайшли мертву жінку.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.dsns.gov.ua
Теги: водолази знайшли тіло діти ВРВ АРЗ
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