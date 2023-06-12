На Полтавщині в ставку знайшли мертву жінку

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11 червня, близько 11.20, до відділення №2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від старости с. Шишаки Хорольської тергромади Лубенського району про виявлене тіло жінки у місцевій водоймі.

Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, у ставку виявили 69-річну місцеву жінку без ознак життя. ЇЇ тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини смерті жінки з’ясовує слідство.

Раніше ми писали, що у Бречківці в ставку знайшли мертву літню жінку.