На Крюківському та Ревівському кладовищах знесуть 567 дерев

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З бюджету на ці цілі виділять 7,18 млн гривень

На старих кладовищах Кременчука знесуть 567 дерев: 262 дерева на Ревівському та 305 - на Ревівському. Про це стало відомо з рішення Кременчуцької міськради «Про затвердження «Програми утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «СКРП» на 2022-2024 роки» в новій редакції», яку депутати затвердили на сесії 9 червня.

Згідно з документом, витрати на фінансування цієї програми збільшили на 7,18 млн гривень, які використають протягом трьох років.

У пояснювальній записці до документа сказано, що на території міських кладовищ було проведене обстеження зелених насаджень. Під час обстеження на Крюківському та Ревівському кладовищах було виявлено велику кількість дерев, які досягли значної висоти, ростуть безпосередньо серед поховань, деякі з них досягли вікової межі.

«У разі несприятливих погодних умов такі дерева можуть створювати небезпеку для життя та здоров’я відвідувачів кладовищ і нести загрозу намогильним спорудам», - йдеться в документі.

Так, сума витрат на знесення дерев на Крюківському кладовищі складе 4,37 млн гривень, на Ревівському кладовищі – на 2,81 млн гривень. Також зазначено, що роботи будуть проводити підрядним способом.

Нагадаємо, 13 квітня 2023 року під час пленарного засідання сесії депутати одноголосно підтримали запит депутата Богдана Лазоренка (фракція «Європейська Солідарність») щодо необхідності термінового обстеження та видалення аварійних та фаутних зелених насаджень на території міських кладовищ. У своєму запиті депутат Лазоренко виклав численні скарги мешканців Кременчука, що стосувалися жахливого стану закритих кладовищ в частині великої кількості аварійних дерев. Тоді працівникам КП «СКРП» доручили підготувати проєкт відповідного рішення про внесення змін до Програми з утримання кладовищ.



