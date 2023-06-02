Феєричні вистави: з 9 по 18 червня у Кременчуці виступатиме Київський цирк

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 205

Вперше у Кременчуці відбудуться феєричні, видовищні та захоплюючі вистави Київського циркового колективу «Вогник», державного підприємства «Дирекція пересувних циркових колективів України» з програмою «Вогник незламності».

«Вогник незламності» – вогник віри, надії та сили духу! Не зламати тих, хто сміється! Не вкрадуть вороги сміх та радість наших дітей! Чудовий настрій вам подарують «воїни світла» – неперевершені повітряні гімнасти, акробати, жонглери, еквілібристи, артисти оригінальних жанрів. І звісно протягом усієї вистави глядачів розважатимуть найкумедніші клоунські репризи.

Наші артисти стоять на варті гарного настрою та усміхнених облич українців, – йдеться в анонсі.

Вартість квитків – 150-350 грн. Дітям до 5-х років вхід безкоштовний при наявності квитка у дорослого без окремого місця. Захід відбудеться із дотриманням необхідних вимог безпеки в умовах воєнного стану.

Квитки можна придбати в касі цирку та на сайті ticketsbox.com. Довідка за тел: (066) 621-19-94, (066) 974-28-74.

Коли: з 9 по 18 червня (у будні о 18.00, вихідні – о 14.00 та 17.00).

Де: на вул. Університетській, 1а (кінцева тролейбусна зупинка річкового вокзалу).