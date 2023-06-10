Відсьогодні на Полтавщині завершився сезон нересту

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Заборону вилову риби на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах зняли

Відсьогодні, 10 червня, на Полтавщині закінчилася нерестова заборона вилову риби на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль.

Усі рибалки-любителі зможуть займатися риболовлею, оскільки встановлені заборони любительського і спортивного рибальства на нерестовий період - зняті. Це означає, що рибалити дозволено на загальних умовах, передбачених Правилами любительського і спортивного рибальства:

дозволений вилов вудками усіх видів, із загальною кількістю гачків не більше 7 на рибалку та спінінгом з блешнею;

добова норма вилову риби становить 3 кг + 1 шт (особина, будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів під час здійснення рибальства);

дозволені такі мінімальні розміри риби: сом - 80 см, щука - 50 см, судак - 42 см, білий амур - 40 см, лящ - 30 см, короп -30 см, товстолобик - 40 см, лин - 20 см та інші.

Водночас рибоохоронці нагадали, що ще триває нерестова заборона в придаткових водах (притоки, гирла, озера, ставки та інші водойми) та заборона вилову річкових раків у всіх водоймах Полтавщини до 30 червня.

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