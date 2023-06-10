Відсьогодні на Полтавщині завершився сезон нересту

Відсьогодні, 10 червня, на Полтавщині закінчилася нерестова заборона вилову риби на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль.
Усі рибалки-любителі зможуть займатися риболовлею, оскільки встановлені заборони любительського і спортивного рибальства на нерестовий період - зняті. Це означає, що рибалити дозволено на загальних умовах, передбачених Правилами любительського і спортивного рибальства:
Водночас рибоохоронці нагадали, що ще триває нерестова заборона в придаткових водах (притоки, гирла, озера, ставки та інші водойми) та заборона вилову річкових раків у всіх водоймах Полтавщини до 30 червня.
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