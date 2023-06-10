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Відсьогодні на Полтавщині завершився сезон нересту

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 194

 Заборону вилову риби на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах зняли

Відсьогодні, 10 червня, на Полтавщині закінчилася нерестова заборона вилову риби на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль.

Усі рибалки-любителі зможуть займатися риболовлею, оскільки встановлені заборони любительського і спортивного рибальства на нерестовий період  - зняті. Це означає, що рибалити дозволено на загальних умовах, передбачених Правилами любительського і спортивного рибальства:

  • дозволений вилов вудками усіх видів, із загальною кількістю гачків не більше 7 на рибалку та спінінгом з блешнею;
  • добова норма вилову риби становить 3 кг + 1 шт (особина, будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів під час здійснення рибальства);
  • дозволені такі мінімальні розміри риби: сом - 80 см, щука - 50 см, судак - 42 см, білий амур - 40 см, лящ - 30 см, короп -30 см, товстолобик - 40 см, лин - 20 см та інші.

Водночас рибоохоронці нагадали, що ще триває нерестова заборона в придаткових водах (притоки, гирла, озера, ставки та інші водойми) та заборона вилову річкових раків у всіх водоймах Полтавщини до 30 червня.

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Календар рибалки: що ловити в червні


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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: IGotoWorld Photo Group
Теги: нерест Кременчуцьке водосховище Кам'янське водосховище риболовля
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