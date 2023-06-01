Календар рибалки: що ловити в червні

У цьому місяці риба стає активною і легко доступною для вилову. Ось деякі з популярних видів риби, які можна зустріти в червні: карп, окунь, щука, судак та короп. Кожен із цих видів має свої власні особливості та привабливість для рибалок.
Чудовий кльов: 11- 14, 22-28 червня.
Гарний кльов: 1-2, 8-10, 15-16, 21, 29-30 червня.
Слабкий кльов: 3, 5-7, 17, 19-20 червня.
Поганий кльов: 4 червня.
Нагадаємо, нерестова заборона діє:
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