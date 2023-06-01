У Кременчуці Chevrolet збив велосипедиста

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31 травня, близько 15.30, на вулиці Перемоги у Кременчуці сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За інформацією слідства, автомобіль Chevrolet, під керуванням 34-річного місцевого водія, допустив зіткнення з велосипедом.

53-річного велосипедиста з тілесними ушкодженнями ушпиталили.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької оружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.