Питання благоустрою міських кладовищ зрушить з мертвої точки

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13 квітня на під час пленарного засідання сесії, депутати одноголосно підтримали запит депутата Богдана Лазоренка, щодо необхідності термінового обстеження та видалення аварійних та фаутних зелених насаджень на території міських кладовищ

У своєму запиті депутат Лазоренко виклав численні скарги мешканців Кременчука, що стосувалися жахливого стану закритих кладовищ в частині великої кількості аварійних дерев. Як зазначається в документі: дерева-велетні становлять загрозу не лише цілісності надмогильної архітектури, а життю та здоров’ю відвідувачів, що приходять віддати шану спочилим родичам. Так згідно п.9 постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 «... зелені насадження на території кладовищ видаляються за рішенням балансоутримувача...». Своєю чергою, відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради №774 від 24.07.2006 балансоутримувачем кладовищ розташованих в межах м. Кременчука, визначене комунальне підприємство «Спеціальний комбінат ритуальних послуг».

Наприкінці квітня депутат Богдан Лазоренко спільно з фахівцями КП «Благоустрій Кременчука» та КП «СКРП» провів обстеження Ревівського та Крюківського кладовищ, в процесі якого було виявлено значну кількість дерев, що мають ознаки фаутності. Серед того, що зафіксувала комісія: велика кількість засохлих дерев, рослин уражених грибковими мікроорганізмами, високорослі дерева з дуплами тощо. Підтвердилась і інформація щодо численних випадків руйнування пам’ятників.

Багаторічне ігнорування проблеми з боку міської влади призвело до того, що переважна більшість аварійного рослинного масиву, що підлягає негайному видаленню, розташувалося у віддалених місцях, на значній відстані від центральних алей. Зі свого боку, це фактично унеможливлює, залучення спеціалізованої техніки, автогідропідіймачів чи телескопічних вишок.

Як повідомив депутат, необхідне залучення спеціалізованих бригад з представників промислового альпінізму, інакше вже через 10-20 років на місці Староревівського і Крюківського кладовищ ми побачимо густий занедбаний чагарник.

Так за попередніми підрахунками вартість видалення аварійних дерев з території двох кладовищ, без урахування послуг промислового альпінізму, складає близько 7,2 млн грн. Мова про знесення декількох сотень аварійних об’єктів. Саме такою є ціна безсистемному господарському підходу міських владників, які роками заплющували очі на проблему видалення сухостоїв.

Наразі, з ініціативи депутата, працівникам КП «СКРП» доручено підготувати проєкт відповідного рішення про внесення змін до Програми з утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

До вашої уваги фото які опублікував Богдан Лазоренко: