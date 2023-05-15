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Питання благоустрою міських кладовищ зрушить з мертвої точки

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 190

 

13 квітня на під час пленарного засідання сесії, депутати одноголосно підтримали запит депутата Богдана Лазоренка, щодо необхідності термінового обстеження та видалення аварійних та фаутних зелених насаджень на території міських кладовищ

У своєму запиті депутат Лазоренко виклав численні скарги мешканців Кременчука, що стосувалися жахливого стану закритих кладовищ в частині великої кількості аварійних дерев. Як зазначається в документі: дерева-велетні становлять загрозу не лише цілісності надмогильної архітектури, а життю та здоров’ю відвідувачів, що приходять віддати шану спочилим родичам. Так згідно п.9 постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 «... зелені насадження на території кладовищ видаляються за рішенням балансоутримувача...». Своєю чергою, відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради №774 від 24.07.2006 балансоутримувачем кладовищ розташованих в межах м. Кременчука, визначене комунальне підприємство «Спеціальний комбінат ритуальних послуг».

 

Наприкінці квітня депутат Богдан Лазоренко спільно з фахівцями КП «Благоустрій Кременчука» та КП «СКРП» провів обстеження Ревівського та Крюківського кладовищ, в процесі якого було виявлено значну кількість дерев, що мають ознаки фаутності. Серед того, що зафіксувала комісія: велика кількість засохлих дерев, рослин уражених грибковими мікроорганізмами, високорослі дерева з дуплами тощо. Підтвердилась і інформація щодо численних випадків руйнування пам’ятників.

Багаторічне ігнорування проблеми з боку міської влади призвело до того, що переважна більшість аварійного рослинного масиву, що підлягає негайному видаленню, розташувалося у віддалених місцях, на значній відстані від центральних алей. Зі свого боку, це фактично унеможливлює, залучення спеціалізованої техніки, автогідропідіймачів чи телескопічних вишок.

Як повідомив депутат, необхідне залучення спеціалізованих бригад з представників промислового альпінізму, інакше вже через 10-20 років на місці Староревівського і Крюківського кладовищ ми побачимо густий занедбаний чагарник.

Так за попередніми підрахунками вартість видалення аварійних дерев з території двох кладовищ, без урахування послуг промислового альпінізму, складає близько 7,2 млн грн. Мова про знесення декількох сотень аварійних об’єктів.  Саме такою є ціна безсистемному господарському підходу міських владників, які роками заплющували очі на проблему видалення сухостоїв.

Наразі, з ініціативи депутата, працівникам КП «СКРП» доручено підготувати проєкт відповідного рішення про внесення змін до Програми з утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

До вашої уваги фото які опублікував Богдан Лазоренко:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: кладовище Богдан Лазоренко депутатський запит Благоустрій Кременчука СКРП
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