Чому на Полтавщині почастішали землетруси: пояснення фахівця

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8 червня о 10.23 (за київським часом) Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус магнітудою 3,7 за шкалою Ріхтера. Він знову стався неподалік Полтави. Це вже третій землетрус у регіоні від початку року. Чому почастішали землетруси?

Так, землетруси відбуваються внаслідок руху тектонічних плит, а Полтавщина лежить на стику Українського кристалічного щита та Дніпровсько-Донецької западини, тому землетруси на цій території були раніше, є і, на жаль, будуть у майбутньому. Якісь із них можуть відчуватися людьми, а якісь - ні, пояснив ТСН Ігор Корнієнко, заступник керівника Головного центру спеціального контролю.

За його словами, 20% території України можуть бути охоплені безпосереднім впливом землетрусів.

Основними сейсмічними зонами є Прикарпаття, Закарпаття, Тернопільська, Чернівецька, південно-західна частина Одеської області (на неї має безпосередній вплив зона Вранча), Дніпропетровська область. А останнім часом усе частіше почали реєструвати сигнали з Полтавської області.

«В середньому за рік близько 10 землетрусів реєструється на території України. Більшість із них людьми не відчувається, тобто вони реєструються сейсмічними датчиками, а поріг чутливості менший за поріг відчуття людини. Безпосередньо в Полтавській області від 2015 року було зареєстровано біля 10 землетрусів. Найсильніший був 2015 року. Його осередок розташовувався на кордоні Полтавської та Сумської областей. Поштовхи тоді відчувалися у майже 13 населених пунктах обох областей. 2023 року це вже третій землетрус на території Полтавської області. До цього вони були в січні, травні і безпосередньо 8 червня. Цей землетрус стався на глибині 10 кілометрів, він охоплював, за нашими розрахунками, невелику частину території, яка розташована на відстані 20 кілометрів від міста Полтава», - розповівІгор Корнієнко.

Вночі на Полтавщині стався землетрус