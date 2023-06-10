Чому на Полтавщині почастішали землетруси: пояснення фахівця

Землетруси відбуваються внаслідок руху тектонічних плит, а Полтавщина лежить на стику Українського кристалічного щита та Дніпровсько-Донецької западини
8 червня о 10.23 (за київським часом) Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус магнітудою 3,7 за шкалою Ріхтера. Він знову стався неподалік Полтави. Це вже третій землетрус у регіоні від початку року. Чому почастішали землетруси?
Так, землетруси відбуваються внаслідок руху тектонічних плит, а Полтавщина лежить на стику Українського кристалічного щита та Дніпровсько-Донецької западини, тому землетруси на цій території були раніше, є і, на жаль, будуть у майбутньому. Якісь із них можуть відчуватися людьми, а якісь - ні, пояснив ТСН Ігор Корнієнко, заступник керівника Головного центру спеціального контролю.
За його словами, 20% території України можуть бути охоплені безпосереднім впливом землетрусів.
Основними сейсмічними зонами є Прикарпаття, Закарпаття, Тернопільська, Чернівецька, південно-західна частина Одеської області (на неї має безпосередній вплив зона Вранча), Дніпропетровська область. А останнім часом усе частіше почали реєструвати сигнали з Полтавської області.
Вночі на Полтавщині стався землетрус
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