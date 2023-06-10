Фінал Ліги чемпіонів 10 червня: де дивитися онлайн-трансляцію

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 444

Матч відбудеться у турецькому Стамбулі о 22.00 за київським часом

Манчестер Сіті та Інтер 10 червня зіграють у фіналі ЛЧ 2022/23. Фінальний матч Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Інтер буде зіграний у суботу, 10 червня, на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі.

Стартовий свисток польського арбітра Шимона Марциняка пролунає о 22:00 за київським часом. Це перша зустріч в історії між цими командами – раніше Ман Сіті та Інтер в офіційних матчах між собою ще не грали.

Офіційним транслятором єврокубків на території України є медіасервіс MEGOGO, який і покаже поєдинок Манчестер Сіті – Інтер онлайн.

О 21:00 там же стартує передматчева студія. На основній аудіодоріжці гру коментуватимуть гру Сергій Лук'яненко і Роман Бебех, а на альтернативній – коміки Василь Байдак та Костянтин Трембовецький.

Також переглянути поєдинок можна на Volia TV, Еспресо ТВ Текстову онлайн-трансляцію фіналу ЛЧ проведе Футбол 24.