Депутати Кременчуцької міськради просять допомоги у Президента в захисті прав мешканців гуртожитку «АвтоКрАЗ»

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 426

Депутати Кременчуцької міськради просять допомоги у Президента України, Генерального прокурора, Уповноваженого з прав людини в захисті прав мешканців гуртожитку ПрАТ «АвтоКрАЗ». Відповідний проєкт рішення про звернення до цих посадових осіб, а також до арбітражного керуючого ПрАТ «АвтоКрАЗ», члена комітету кредиторів винесли на сесію Кременчуцької міськради.

Йдеться про ініціативу міськради прийняти у комунальну власність ПрАТ «АвтоКрАЗ» гуртожиток підприємства, що на вулиці Вадима Пугачова, 14-А — для того, щоб у подальшому мешканці гуртожитку могли приватизувати свої кімнати, як це передбачено законом.

Йдеться про багатостраждальний гуртожиток, мешканці якого неодноразово заявляли про порушення своїх прав: їм то відключали електроенергію, то не вмикали опалення. При цьому сплачують вони за ці послуги не надавачам, а в бухгалтерію ПрАТ «АвтоКрАЗ». Крім цього, люди скаржилися, що їх змушували підписувати нові договори оренди (про це нагадав міський голова під час сесії). Такі дії могли б потягти за собою втрату права приватизувати кімнати, оскільки закон передбачає набуття права на приватизацію кімнати, якщо людина на законних підставах мешкає в гуртожитку не менше 5 років.

Ще у січні 2020 року міська рада ухвалила рішення, яким дала згоду на передачу КрАЗівського гуртожитку у комунальну власність та ініціювала цей процес перед керівництвом ПрАТ «АвтоКрАЗ». Проте, як поінформував мер Віталій Малецький, на лист міської ради надійшла відповідь від гендиректора ПрАТ «АвтоКрАЗ» Романа Черняка, що підприємство не має наміру передавати гуртожиток у комунальну власність.

Нагадаємо, ПрАТ «АвтоКрАЗ» на даний час перебуває у процедурі банкрутства — і гуртожиток, у якому роками мешкають працівники цього ж підприємства, фактично «описаний» за борги. Призначена процедура розпорядження майном, є арбітражний керуючий. Мер Малецький нагадав, що в 2017 році навіть була спроба продати гуртожиток за борги — але тоді втрутилася міська влада, і права мешканців захистили.

Із 2020 року тривали суди між міською радою та ПрАТ «АвтоКрАЗ» з приводу гуртожитку.

Суди нижчих інстанцій міська влада програла. Проте 19 жовтня цього року Верховний Судзадовольнив частково касаційну скаргу міськради — і направив справу щодо зобов'язання передати гуртожиток місту на новий розгляд.

- Верховний Суд чітко визначив, що гуртожиток не може входити до складу ліквідаційної маси (майна підприємства-банкрута, яке може бути продане за борги -ред.). І що перебування «АвтоКрАЗу» у стадії банкрутства не є перепоною для передачі його у комунальну власність, - зазначив, пояснюючи проєкт рішення Валерій Мірошниченко, депутат міськради та керівник юридичного управління виконкому.

Під час сесії міськради мер Віталій Малецький також зазначив, що ПрАТ КВБЗ уже віддав два свої 9-поверхові гуртожитки у комунальну власність, що дало можливість мешканцям приватизувати своє житло.

За словами мера, крім «АвтоКрАЗу», передачі у комунальну власність опирається власник будівель колишній цегельного заводу на вулиці Пугачова

- Там два гуртожитки — і люди теж без прав, - зазначив мер.