У Полтаві чоловік проломив голову сусідці

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Увечері, 21-го листопада, у Полтаві з приватного сектору госпіталізували 57-річну жінку з тяжкою черепно-мозковою травмою. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

- Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій поліція встановила, що у потерпілої виник конфлікт із 48-річним сусідом. Під час сварки жінка й отримала тяжку травму, - повідомив Іван Ващенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавського районного управління поліції.

Слідчий розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.