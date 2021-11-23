У Полтаві чоловік проломив голову сусідці

Його затримали
Увечері, 21-го листопада, у Полтаві з приватного сектору госпіталізували 57-річну жінку з тяжкою черепно-мозковою травмою. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Слідчий розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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