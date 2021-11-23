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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловік проломив голову сусідці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 668

Його затримали

Увечері, 21-го листопада, у Полтаві з приватного сектору госпіталізували 57-річну жінку з тяжкою черепно-мозковою травмою. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

- Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій поліція встановила, що у потерпілої виник конфлікт із 48-річним сусідом. Під час сварки жінка й отримала тяжку травму, -  повідомив Іван Ващенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавського районного управління поліції.

Слідчий розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава тілесні ушкодження
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