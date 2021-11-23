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Кременчуцький живодер: знайшли ще одну обдерту шкіру

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 1 070 Коментарів: 6

 

Якщо щось про це знаєте - повідомте в поліцію

23 листопада на Раківці знайшли ще одну обдерту з тварини шкіру. Читачка Катерина, яка скинула нам фото, побачила її біля школи №22. На думку жінки, це шкіра собаки. Слід зазначити, що, на відміну від попередніх, шкура не свіжа.

Нагадаємо, що на минулому тижні обдерті шкури собак знайшли у пров. Героїв Бреста, а кілька днів тому - на вул. Сербіченка.

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами) і просить надавати будь-яку інформацію, що допоможе у розслідуванні справи за тел. +380 (98) 739 26 30 чи 102.

2
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: читачка Катерина
Теги: жестокое обращение с животными жорстоке поводження
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Коментарі: 6

90
Kebchik:
Сьогодні, 15:19

Похоже кто-то ест бродячих животныхworried


3 1
203
lag8600:
Сьогодні, 15:20

Ми можемо дочекатись і людської шкіри. По місту ходить вкрай психично нездорова людина.


13 0
17
V1nni:
Сьогодні, 15:45

Що тих тварин їдять бомжі, такий варіант не розглядаеться?


0 0
26
Alisa:
Сьогодні, 15:47

Психичски нездоровый человек(или все-таки группа лиц, секта) подкидывает шкуры демонстративно к школам, именно в людные места. Эх...сколько больных на голову.

 


1 0
183
adf007:
Сьогодні, 16:18

Цитата: lag8600

Ми можемо дочекатись і людської шкіри. По місту ходить вкрай психично нездорова людина.

Насмотрелся голливудских Декстеров - теперь на животных тренируется, зато менты за вакцины щимят людей


0 0
26
Alisa:
Сьогодні, 16:37

Цитата: V1nni

Що тих тварин їдять бомжі, такий варіант не розглядаеться?

Так бы демонстративно не выкидывали шкуру на показ.


0 0

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