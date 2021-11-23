Кременчуцький живодер: знайшли ще одну обдерту шкіру

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 1 070 Коментарів: 6

Якщо щось про це знаєте - повідомте в поліцію

23 листопада на Раківці знайшли ще одну обдерту з тварини шкіру. Читачка Катерина, яка скинула нам фото, побачила її біля школи №22. На думку жінки, це шкіра собаки. Слід зазначити, що, на відміну від попередніх, шкура не свіжа.

Нагадаємо, що на минулому тижні обдерті шкури собак знайшли у пров. Героїв Бреста, а кілька днів тому - на вул. Сербіченка.

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами) і просить надавати будь-яку інформацію, що допоможе у розслідуванні справи за тел. +380 (98) 739 26 30 чи 102.