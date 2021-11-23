Різдвяний піст: що треба знати кременчужанам

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 87

Насамперед піст - це період роздумів та позитивних думок, тож треба звернути особливу увагу на свої почуття та ставлення до оточуючих

Вже цього тижня, 28 листопада, для всіх православних розпочнеться Різдвяний піст. Закінчиться він через сорок днів, 6 січня 2022 року, у Святвечір, який зазвичай відзначають традиційними дванадцятьма пісними стравами.

Під час посту, безумовно, слід відмовитися від ряду продуктів. Але не слід забувати, що насамперед це період роздумів та позитивних думок.

Під час посту забороняється курити, пити алкоголь, лаятися, відвідувати розважальні заходи, заздрити, гніватися, ображати людей.

Головна мета посту - духовне очищення.

В цей час слід бути добрим, терпимим, пробачити образи та доброзичливо ставитися до близьких.

Різдвяний піст не такий суворий, як Великий, але все ж таки страви повинні бути максимально простими, дієтичними, рослинного походження.

У меню повинно бути більше рослинного білка, щоб компенсувати тваринний. Можна додавати гриби, горіхи, бобові.

А ось соліннями, гострими, маринованими стравами краще не зловживати.

Людям зі шлунковими захворюваннями, діабетом, онкологічними та деякими іншими захворюваннями дотримуватися обмежень по харчуванню не варто. Те ж саме стосується тих, хто проходить реабілітацію після хвороби, дітей та вагітних жінок.

Зовсім відмовитися потрібно від таких продуктів: