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Під Кременчуком мисливці поцілили в домашньго кота з помпової рушниці

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 204

 

Тварина отримала серйозні травми

20 листопада в Самусіївці Кременчуцького району мисливці підстрелили домашнього кота.

Як повідомила господарка тварини у спільноті h.kremenchug, кіт знаходився в 50 м від дому, коли з лісу вийшли троє мисливців і хтось з них вистрелив у тварину з помпової рушниці. На постріли зреагували сусіди, які заступились за кота і викликали поліцію.

Кіт отримав тяжкі травми і відкритий перелом плечового суглоба. Йому надали ветеринарну допомогу.

Господарі написали до поліції дві заяви: про жорстоке поводження з тваринами та стрільбу в межах населеного пункту.

Якщо ви можете якось допомогти ідентифікувати мисливців - зателефонуйте за номером: 097-6333-028.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: жестокое обращение с животными жорстоке поводження мисливці кіт
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