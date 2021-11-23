Піймали зайця: потяг «Інтерсіті+» Київ-Харків затримали у Полтаві

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 360

Ранковий потяг, який відправляється з Києва до Харкова, затримався в Полтаві через конфліктну ситуацію. Про це стало відомо з відео із соцмереж. Чоловік зайшов до першого класу вагона «Інтерсіті+», проте роздрукованого чи електронного квитка він не мав. Стюард просила надати документ, що дає право проїзду, проте пасажир зміг лише пред'явити фото квитка.

У конфліктну ситуацію втрутилися співробітники поліції, які просили подати проїзний документ. Чоловік повідомив, що забув його вдома, після чого поліцейські попросили залишити вагон поїзда.

Громадянину ця пропозиція не сподобалася і він почав чинити опір співробітникам правоохоронних органів та лаятися. Крім цього, він же просив оточуючих знімати те, що відбувається на відео.

Зрештою пасажир змушений був залишити вагон. Не без допомоги поліцейських.