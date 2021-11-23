Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Надзвичайні новини

Піймали зайця: потяг «Інтерсіті+» Київ-Харків затримали у Полтаві

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 360

 

На станції «Полтава Головна» відбулася невеличка сутичка між співробітниками поліції та пасажиром поїзда

Ранковий потяг, який відправляється з Києва до Харкова, затримався в Полтаві через конфліктну ситуацію. Про це стало відомо з відео із соцмереж.  Чоловік зайшов до першого класу вагона «Інтерсіті+», проте роздрукованого чи електронного квитка він не мав. Стюард просила надати документ, що дає право проїзду, проте пасажир зміг лише пред'явити фото квитка.

У конфліктну ситуацію втрутилися співробітники поліції, які просили подати проїзний документ. Чоловік повідомив, що забув його вдома, після чого поліцейські попросили залишити вагон поїзда.

Громадянину ця пропозиція не сподобалася і він почав чинити опір співробітникам правоохоронних органів та лаятися. Крім цього, він же просив оточуючих знімати те, що відбувається на відео.
Зрештою пасажир змушений був залишити вагон. Не без допомоги поліцейських.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: поїзд Полтава вокзал
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх