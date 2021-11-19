У Кременчуці завівся живодер: містяни знаходять свіжі собачі шкури (18+)

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 679 Коментарів: 2

Якщо маєте якусь інформацію про подію - повідомте до поліції

19 листопада о 7.00 до поліції надійшло повідомлення від перехожого, який побачив біля смітника на Героїв Бреста свіжу собачу шкуру. Як повідомили у пресслужбі поліції, на місце виїхала слідчо-оперативно група, яка встановлює обставини.

Очевидці у соцмережах пишуть, що це не перший подібний випадок - на день раніше на тому ж місці бачили шкуру іншої собаки.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами).

Поліція просить надати будь-яку інформацію, що допоможе у розслідуванні справи за тел. +380 (98) 739 26 30 чи 102.