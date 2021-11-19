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19 листопада о 7.00 до поліції надійшло повідомлення від перехожого, який побачив біля смітника на Героїв Бреста свіжу собачу шкуру. Як повідомили у пресслужбі поліції, на місце виїхала слідчо-оперативно група, яка встановлює обставини.
Очевидці у соцмережах пишуть, що це не перший подібний випадок - на день раніше на тому ж місці бачили шкуру іншої собаки.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами).
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