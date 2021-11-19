Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Надзвичайні новини

У Кременчуці завівся живодер: містяни знаходять свіжі собачі шкури (18+)

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 679 Коментарів: 2

 

Якщо маєте якусь інформацію про подію - повідомте до поліції

19 листопада о 7.00 до поліції надійшло повідомлення від перехожого, який побачив біля смітника на Героїв Бреста свіжу собачу шкуру. Як повідомили у пресслужбі поліції, на місце виїхала слідчо-оперативно група, яка встановлює обставини.

Очевидці у соцмережах пишуть, що це не перший подібний випадок - на день раніше на тому ж місці бачили шкуру іншої собаки.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами).

Поліція просить надати будь-яку інформацію, що допоможе у розслідуванні справи за тел. +380 (98) 739 26 30 чи 102.
ПО ТЕМІ:

Не топити кошенят і прибирати за собаками: що ще змусть робити кременчужан прийнятий Радою законопроєкт
Живодёры вырастают в насильников: почему в Кременчуге не сажают за жестокость к животным
Догхантеры в опасности: За издевательство над животными будут сажать в тюрьму на 8 лет

1
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: жорстоке поводження жестокое обращение с животными
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

3 815
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:16

то не живодер, то таке покрашення наступає, шо собак почали їсти, або корейці десь поруч


2 2
202
lag8600:
Сьогодні, 11:41

Психдиспансеры закрывают, толи ещё будет.

 


1 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх