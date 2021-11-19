Кременчук не потрапив у когорту переможців Шкільного бюджету

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Відбулося засідання робочої групи з реалізації обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки

Вчора, 18 листопада, відбулося засідання робочої групи з реалізації обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки». На засіданні розглянули питання про підсумки шкільного громадського бюджету Полтавської області 2021 року.

Цього року перемогу здобули 71 проєкт з 28 територіальних громад області, у тому числі 16 проєктів міських рад, 24 проєкти селищних рад та 31 проєкт сільських рад. Найбільшу активність виявили Кобеляцька громада (5 проєктів-переможців), Лубенська громада (5 проєктів-переможців), Решетилівська громада (4 проєкти-переможці) та Скороходівська громада (4 проєкти-переможці).

Наразі робоча група затвердила перелік проєктів-переможців Шкільного громадського бюджету Полтавської області 2021 року.

На жаль, усі три проєкти з Кременчука не потрапили у когорту переможців.

Реалізація проєктів-переможців 2021 року здійснюватиметься протягом наступного року за співфінансування з обласного та місцевих бюджетів.