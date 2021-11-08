Радіо, інклюзивний простір та дворик: кременчужани змагаються у шкільному громадському бюджеті

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 158

У рамках проєкту шкільний громадський бюджет школи Кременчука можуть отримати фінанси на реалізацію проєктів.

Три навчальні заклади міста представляють свої ініціативи:

Інклюзивний освітній простір - облаштування ресурсної кімнати гімназії №20

У Кременчуцькій гімназії № 20 інклюзивна форма навчання діє вісім років поспіль. Учні з особливими освітніми потребами навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання, – це є альтернативою інтернатній системі і є вимогою не лише часу, а і з моменту ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів – одним із міжнародних зобов`язань нашої держави. За останні роки кількість школярів з особливими освітніми потребами у гімназії № 20 зросла, та існує тенденція до збільшення інклюзивних класів і виникає нагальна потреба в забезпеченні учнів з особливими освітніми потребами якісною освітою.

На даний час для облаштування ресурсної кімнати вже придбано системний блок, монітор, три ноутбуки, планшет, акустична система, навушники, пристрій пам’яті, МФУ лазерний (чорно-білий) та струменевий (кольоровий), ламінатор, мультимедійний проектор, демонстраційний екран, певний спортивний інвентар, дидактично-методичні матеріали, ігри.

Закуплено шкільні парти, що регулюються відповідно до віку та зросту дітей.

Можна підтримати тут за посиланням.

Шкільне радіо Кременчуцької гімназії №12

- Однією з ефективних форм освітньої діяльності учнівського самоуправління у школі є робота шкільної радіостудії. Створення шкільних радіопрограм допомагає виявити активних, талановитих та обдарованих дітей. Шкільне радіо тісно пов'язане з внутрішнім життям школи. І в цьому полягає необхідність створення в Кременчуцькій гімназії №12 шкільного радіо, - йдеться в описі проєкту.

Можна підтримати тут за посиланням.

Безпечний шкільний дворик Малокохнівської гімназії № 14

- Територія шкільного подвір’я не облаштована для безпечного дозвілля учнів. Пісок та мілкий щебінь заважають активному відпочинку.

Забезпечити учням якісні умови для веселого та змістовного відпочинку на перервах та в позакласний час, - йдеться у проєкті.

У плані заходу - укладання тротуарної плитки.

Можна підтримати проєкт тут за посиланням.