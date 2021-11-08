Радіо, інклюзивний простір та дворик: кременчужани змагаються у шкільному громадському бюджеті

У рамках проєкту шкільний громадський бюджет школи Кременчука можуть отримати фінанси на реалізацію проєктів.
Три навчальні заклади міста представляють свої ініціативи:
У Кременчуцькій гімназії № 20 інклюзивна форма навчання діє вісім років поспіль. Учні з особливими освітніми потребами навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання, – це є альтернативою інтернатній системі і є вимогою не лише часу, а і з моменту ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів – одним із міжнародних зобов`язань нашої держави. За останні роки кількість школярів з особливими освітніми потребами у гімназії № 20 зросла, та існує тенденція до збільшення інклюзивних класів і виникає нагальна потреба в забезпеченні учнів з особливими освітніми потребами якісною освітою.
На даний час для облаштування ресурсної кімнати вже придбано системний блок, монітор, три ноутбуки, планшет, акустична система, навушники, пристрій пам’яті, МФУ лазерний (чорно-білий) та струменевий (кольоровий), ламінатор, мультимедійний проектор, демонстраційний екран, певний спортивний інвентар, дидактично-методичні матеріали, ігри.
Закуплено шкільні парти, що регулюються відповідно до віку та зросту дітей.
Можна підтримати тут за посиланням.
Можна підтримати тут за посиланням.
У плані заходу - укладання тротуарної плитки.
Можна підтримати проєкт тут за посиланням.
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