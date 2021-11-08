Щасливий день для «Кременя»: юні футболісти здобули перемоги в ДЮФЛУ

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 0

Вчора, 7 листопада, міський футбольний клуб «Кремінь» зіграв матчі в рамках 10 туру Дитячо-юнацької футбольної ліги. «Синьо-білі» не програли жодної гри, оформив одну нічию та три перемоги.

Результати 10 туру ДЮФЛУ, Вища ліга:

U-17. «Кремінь» - «Майстер м’яча» - 0:0 (тренер Олександр Янковський);

U-16. «Майстер м’яча» - «Кремінь» - 1:2 (тренер Олександр Зозуля);

U-15. «Кремінь» - «Майстер м’яча» - 2:0 (тренер Сергій Мурадян);

U-14. «Майстер м’яча» - «Кремінь» - 1:4 (тренери Антон й Олександр Диндікови).

14 листопада «Кремінь» U-16 та U-14 вдома приймуть МДЮСШ Дніпро, а U-17 і U-15 у Чернігові зіграють з СДЮШОР Десна. Початок ігор о 12.00 та 14.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».