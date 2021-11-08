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Щасливий день для «Кременя»: юні футболісти здобули перемоги в ДЮФЛУ

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 0

 

Вітаємо юних футболістів з перемогами

Вчора, 7 листопада, міський футбольний клуб «Кремінь» зіграв матчі в рамках 10 туру Дитячо-юнацької футбольної ліги. «Синьо-білі» не програли жодної гри, оформив одну нічию та три перемоги.

Результати 10 туру ДЮФЛУ, Вища ліга:

  • U-17. «Кремінь» - «Майстер м’яча» - 0:0 (тренер Олександр Янковський);
  • U-16. «Майстер м’яча» - «Кремінь» - 1:2 (тренер Олександр Зозуля);
  • U-15. «Кремінь» - «Майстер м’яча» - 2:0 (тренер Сергій Мурадян);
  • U-14. «Майстер м’яча» - «Кремінь» - 1:4 (тренери Антон й Олександр Диндікови).

14 листопада «Кремінь» U-16 та U-14 вдома приймуть МДЮСШ Дніпро, а U-17 і U-15 у Чернігові зіграють з СДЮШОР Десна. Початок ігор о 12.00 та 14.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».

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Автор: Альона Душенко
Теги: Кремінь
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