Щасливий день для «Кременя»: юні футболісти здобули перемоги в ДЮФЛУ

Вчора, 7 листопада, міський футбольний клуб «Кремінь» зіграв матчі в рамках 10 туру Дитячо-юнацької футбольної ліги. «Синьо-білі» не програли жодної гри, оформив одну нічию та три перемоги.
Результати 10 туру ДЮФЛУ, Вища ліга:
14 листопада «Кремінь» U-16 та U-14 вдома приймуть МДЮСШ Дніпро, а U-17 і U-15 у Чернігові зіграють з СДЮШОР Десна. Початок ігор о 12.00 та 14.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».
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