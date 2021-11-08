Свято ближче ніж здавалося: сквер імені Бабаєва вже сяє новорічними вогниками

Вже з 8 листопада кременчужани можуть насолодитися атмосферою зимових свят: комунальники почали прикрашати сквер імені Олега Бабаєва.
Працівники «Благоустрою» змонтували конструкції «зимового» фонтану та розвісили святкові гірлянди на початку центральної алеї. Свято прийшло до кременчужан навіть раніше, ніж минулого року: тоді прикрашати сквер почали 10 листопада.
Нагадаємо, що новорічна ілюмінація обійдеться міському бюджету у 100 тисяч гривень.
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