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Свято ближче ніж здавалося: сквер імені Бабаєва вже сяє новорічними вогниками

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 1 036 Коментарів: 1

 

Комунальники почали прикрашати місто до Нового року

Вже з 8 листопада кременчужани можуть насолодитися атмосферою зимових свят: комунальники почали прикрашати сквер імені Олега Бабаєва.

Працівники «Благоустрою» змонтували конструкції «зимового» фонтану та розвісили святкові гірлянди на початку центральної алеї. Свято прийшло до кременчужан навіть раніше, ніж минулого року: тоді прикрашати сквер почали 10 листопада.

У сквері Бабаєва з'явилися атрибути новорічної казки

Нагадаємо, що новорічна ілюмінація обійдеться міському бюджету у 100 тисяч гривень.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: прикраси Новий рік сквер імені Бабаєва
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Коментарі: 1

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antikola:
Сьогодні, 15:59

Свято ближче -----"Запаси вугілля на складах теплових електростанцій впали нижче 500 тисяч тонн." Забыли про веерные отключения? Вспоминайте.


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