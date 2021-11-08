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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік впав на роботі і отримав різану рану руки

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 365

Потерпілий працював оператором

7 листопада о 10.03 до Пирятинської центральної лікарні з діагнозом «різана рана правої кисті» ушпиталили чоловіка. Про це інформує департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.

За попередніми даними, потерпілий впав під час виконання трудових обов’язків оператора, через що і травмувався. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: травма рана оператор
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