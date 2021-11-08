Кременчук купить медичне обладнання для лікарень на 9 млн грн: що саме

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Кременчук отримав цільове фінансування від держави на заходи соціально-економічного розвитку у сумі 15 млн грн. Розподіл коштів на засіданні виконкому Кременчуцької міськради 5 листопада. Левова частка з них — 9,1 млн грн — призначена на закупівлю медичного обладнання для комунальних закладів:

578 тис грн - на придбання автомобіля для санітарних потреб «Кременчуцької центральної районної лікарні»;

1,8 млн грн - на придбання відеоколонофіброскопа для «Кременчуцької міської лікарні «Правобережна»;

300 тис грн - на придбання електрокоагулятора для «Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»;

2 млн 622 тис грн - на придбання обладнання (аероінсоляційний комплекс - 2 од., перфоратор шкірних трансплантатів, станція інфузійна, електрохірургічний коагулятор, пилка осциляторна електрична, електродерматом, лампа безтіньова, стіл операційний, апарат ШВЛ) для ЦРЛ;

3,8 млн грн - на придбання рентген-апарату з цифровою обробкою зображення для «Кременчуцької першої міськлікарні ім. О.Т.Богаєвського».

Крім цього 1,9 млн грн призначено на завершення робіт з реконструкції приміщення у лікарні «Кременчуцька» для створення кардіохірургічної служби.

Решта отриманих грошей у розмірі 4 млн грн призначено на реконструкцію будівлі колишнього шкірно-венерологічного диспансеру у Крюкові (на вул. Приходька, 5) під Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Раніше держава зменшила фінансування на цей об'єкт на 3 млн грн, оскільки кошти були не використані. Будівництво триває. Нагадаємо на момент проведення тендеру загальна вартість реконструкції склала 50 млн грн.