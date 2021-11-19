Кременчужани отримали лінки на опитування через гугл-форму
Батьків кременчуцьких школярів опитують в терміновому порядку щодо дистанційного навчання. Кременчужани отримали лінки на опитування через гугл-форму, його можна переглянути тут. Відповідь потрібно дати до 11.00.
Шановні батьки, на численні звернення до міського голови та директора департаменту щодо початку занять в закладах освіти, будь ласка, висловіть свою думку, – таке повідомлення розіслали разом з опитуванням.
Якщо міська влада вже ухвалила рішення щодо того, що діти вчитимуться очно, незрозуміло, навіщо тепер проводити подібні опитування. Невже для того, щоб потім сказати: більшість батьків за дистанційний режим, закриваємо школи?
Додано:
Директор департаменту освіти Геннадій Москалик під час засідання виконкому розповів, що зараз надходять дзвінки від деяких батьків, які хочуть, щоб їхні діти залишалися вдома. Саме тому і проводять вищезгадане опитування, щоб дізнатися, скільки саме їх.
- Якщо дитина хворіє (для того, щоб не пропускала навчальний матеріал) або батьки бояться відпускати з якихось причин, ми будемо робити все для того, щоб була змішана система навчання, щоб у класі одночасно з уроком велася трансляція для таких дітей. Де є, звичайно, можливість. Де немає, ми теж будемо вирішувати: чи в інший клас підключати, чи в іншу школу для того, щоб всі діти здобували освіту, - сказав він.