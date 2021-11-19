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Кременчук, Освіта

Батьків кременчуцьких школярів опитують в терміновому порядку щодо дистанційного навчання (додано)

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 1 503 Коментарів: 2

 

Кременчужани отримали лінки на опитування через гугл-форму

Батьків кременчуцьких школярів опитують в терміновому порядку щодо дистанційного навчання. Кременчужани отримали лінки на опитування через гугл-форму, його можна переглянути тут. Відповідь потрібно дати до 11.00.

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Шановні батьки, на численні звернення до міського голови та директора департаменту щодо початку занять в закладах освіти, будь ласка, висловіть свою думку, – таке повідомлення розіслали разом з опитуванням.

Якщо міська влада вже ухвалила рішення щодо того, що діти вчитимуться очно, незрозуміло, навіщо тепер проводити подібні опитування. Невже для того, щоб потім сказати: більшість батьків за дистанційний режим, закриваємо школи?

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Додано:
Директор департаменту освіти Геннадій Москалик під час засідання виконкому розповів, що зараз надходять дзвінки від деяких батьків, які хочуть, щоб їхні діти залишалися вдома. Саме тому і проводять вищезгадане опитування, щоб дізнатися, скільки саме їх.
- Якщо дитина хворіє (для того, щоб не пропускала навчальний матеріал) або батьки бояться відпускати з якихось причин, ми будемо робити все для того, щоб була змішана система навчання, щоб у класі одночасно з уроком велася трансляція для таких дітей. Де є, звичайно, можливість. Де немає, ми теж будемо вирішувати: чи в інший клас підключати, чи в іншу школу для того, щоб всі діти здобували освіту, - сказав він.
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: опитування опрос родители батьки дистанційне навчання

Як повинні вчитися діти?

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Коментарі: 2

523
Чувааак:
Сьогодні, 11:15

Ідея, звісно, цікава. Я думаю не складно буде під час уроку одночасно запустити Міт на ноутбуці, і виставити камеру так що вчителя і дошку буде видно і чутно


7 0
131
M D:
Сьогодні, 11:32

Стосовно форми навчання. Особисто я за дистанційне. Основна причина: сімʼя практично перестала хворіти на ГРЗ та ГРИП. Коли навчання проводилось очно, дитина (середня школа) тиждень хворіла, тиждень ходила до школи. Обовʼязково хоч одна дитина прийде до класу з кашлем і соплями. Далі мій приносить це додому, валяється сам, заражає мене з жінкою. Захворів = не працюєш, де брати гроші на життя? 

Тобто є проблема низької соціальної відповідальності накшталт "ну і що, що дитина хвора і розносить інфекцію, хай чвалає в школу, бо мені треба працювати". Розумієте, йому(їй) треба працювати, іншим не треба. А той факт, що через одну "бомбу" зляже півкласу (а разом з дітьми і батьки) таких розумників не хвилює. І ця проблема до введення обмежень по ковіду не могла бути вирішена ніях. Лише останній рік-два ми зрозуміли, що всі "подарунки" нам приносив малий зі школи. 


4 1

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