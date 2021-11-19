Батьків кременчуцьких школярів опитують в терміновому порядку щодо дистанційного навчання (додано)

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 1 503 Коментарів: 2

Батьків кременчуцьких школярів опитують в терміновому порядку щодо дистанційного навчання. Кременчужани отримали лінки на опитування через гугл-форму, його можна переглянути тут . Відповідь потрібно дати до 11.00.

Шановні батьки, на численні звернення до міського голови та директора департаменту щодо початку занять в закладах освіти, будь ласка, висловіть свою думку, – таке повідомлення розіслали разом з опитуванням.

Якщо міська влада вже ухвалила рішення щодо того, що діти вчитимуться очно, незрозуміло, навіщо тепер проводити подібні опитування. Невже для того, щоб потім сказати: більшість батьків за дистанційний режим, закриваємо школи?

Додано:

Директор департаменту освіти Геннадій Москалик під час засідання виконкому розповів, що зараз надходять дзвінки від деяких батьків, які хочуть, щоб їхні діти залишалися вдома. Саме тому і проводять вищезгадане опитування, щоб дізнатися, скільки саме їх.